«Ньюкасл» подходил к игре с двумя поражениями в АПЛ подряд, а Эдди Хау — с нулём побед над командами Гвардиолы в Премьер-лиге. Но внезапно сверкнул Харви Барнс, оформил дубль, выбил «Сити» из топ-2 и вернул на «Сент-Джеймс Парк» чувство эйфории.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл2:1Манчестер СитиМанчестер СитиМанчестер
1:0 Харви Льюис Барнс 63' 1:1 Рубен Диаш 68' 2:1 Харви Льюис Барнс 70'
Ньюкасл:  Ник Поуп,  Тино Ливраменто,  Малик Тшау,  Фабиан Шер,  Льюис Холл (Свен Ботман 77'),  Бруно Гимарайнс,  Сандро Тонали,  Джейкоб Мёрфи,  Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга 85'),  Жоэлинтон,  Ник Вольтемаде (Джозеф Уиллок 85')
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Йошко Гвардиол,  Рубен Диаш,  Бернарду Силва (Оскар Бобб 77'),  Жереми Доку (Савиньо 76'),  Эрлинг Холанд,  Райан Шерки (Тейьяни Рейндерс 77'),  Филип Фоден (Омар Мармуш 87'),  Николас Гонсалес,  Nico O'Reilly,  Матеус Нунес
Жёлтые карточки:  Жоэлинтон 90+4'  —  Джанлуиджи Доннарумма 71',  Оскар Бобб 90+2'

Старт матча совсем не намекал на подвиг «Ньюкасла».  Команда Хау ушла на паузу после болезненных 1:3 с «Брентфордом» и опустилась на пятнадцатое место.  «Сити» напротив, собрался после осечек осени, нашёл рабочий стартовый состав и приехал на север Англии с шансом поджать «Арсенал» в таблице.  «Сити» легче входил в игру, и именно гости первыми должны были открывать счёт.  Эрлинг Холанн выскочил один на один после паса Доку, но в этот вечер его машинная точность дала сбой.  Норвежец не стал обыгрывать Ника Поупа и неуклюже перебрасывал, отправив мяч мимо ворот.  Для игрока, зависшего на отметке 99 голов в АПЛ, момент выглядел почти чужеродным.

Это был знак, что сценарий матча будет другим.  Ник Вольтемаде трижды за тайм выходил на ударные позиции — сначала пробил головой с 12 метров, потом дважды оказывался один на один, но каждый раз натыкался на гигантский силуэт Джанлуиджи Доннаруммы.  Итальянец проводил тот самый матч, после которого вратарь обычно попадает в команду недели.

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

У «Сити» тоже были свои «почти».  Фил Фоден после розыгрыша с Райаном Шерки должен был замыкать прострел с нескольких метров, но пробил мимо.  Команда Гвардиолы требовала пенальти за падение Фодена после контакта с Фабианом Шером, но ВАР быстро охладил эмоции.  Там же, перед перерывом, видеоассистенты проверяли возможную игру рукой Малика Тшау после удара Доку.  Снова сигнал «играть».

В сухом остатке первый тайм дал семь явных моментов и ноль голов, плюс xG на двоих под три — редкая аномалия даже для АПЛ.  И в этой аномалии важно то, что «Ньюкасл» впервые за долгое время был не статистом, а равным участником хаоса.

Игроки «Сити» спорят с арбитром
Игроки «Сити» спорят с арбитром

Хау ломает «Сити» без мяча

Главное, что сделал Хау — вернул команде структуру.  Бруну Гимарайнш опустился в роль «шестёрки» и постоянно открывался под мяч между центральными защитниками.  Сандро Тонали пошёл выше, в правый полуфланг, а фланги обороны полностью перезагрузились за счёт возвращения Льюиса Холла и Тино Ливраменто.  Эта четвёрка задавала темп.  Гимарайнш снимал давление первой волны «Сити» и запускал атаки вперёд, Ливраменто и Холл агрессивно поджимали края и не давали Доку и Нуньешу превращать владение в обострение.  Тшау тем временем сыграл, возможно, свой лучший матч в Англии.  Несколько раз он буквально выключал Холанна из эпизода, в том числе в момент, когда норвежец второй раз выскакивал на удар после скрытого паса Доку.

«Сити» по-прежнему уверенно держал мяч, но всё чаще упирался в то, что владение не даёт контроля над пространством.  «Ньюкасл» не садился к воротам, а агрессивно взрывался в переходных фазах.  Именно там и сломалась привычная для команд Гвардиолы логика.  Первый гол хозяева собрали буквально как по скрипту.  Гимарайнш в центре поля протащил мяч под прессингом, вовремя отдал Барнсу, а после стенки скинул ему же под удар.  Харви не стал ничего придумывать — мощно пробил в дальний нижний угол из-за штрафной, и даже Доннарумма, до этого казавшийся непроходимым, не дотянулся.

Харви Барнс
Харви Барнс

Но удержать такой «Сити» с «нулём» практически невозможно.  Гвардиола подвинул линию атаки ещё выше, уплотнил штрафную под стандарт и быстро получил дивиденды.  После углового «Ньюкасл» трижды не смог как следует выбить мяч, Доку и Фоден по очереди загружали его обратно в зону, и в итоге он свалился к Рубену Диашу.  Удар центрального защитника прошёл между ног Шера и влетел в дальний угол — Поуп мог лишь смотреть.

Рубен Диаш
Рубен Диаш

Барнс не испугался мощного «Сити»

Обычно в такие моменты нынешний «Ньюкасл» рассыпался.  Команда уже отдала девять очков из выигрышных позиций в этом сезоне, и ещё одна потеря лидерства против «Сити» выглядела бы продолжением неприятной статистики.  Но на этот раз сценарий изменился.  Почти сразу после гола Диаша хозяева снова дожали через стандарт.  Подача с фланга, Вольтемаде выигрывает воздух и сбрасывает мяч во вратарскую, Гимарайнш бьёт головой — перекладина, от которой мяч отскочил к Барнсу.  Мгновенная реакция, приём и аккуратный удар с правой, Доннарумма бы не дотянулся.  Потом был четырёхминутный ВАР-марафон с линиями офсайда, протестами вратаря «Сити» и нервным ожиданием на трибунах.  Когда гол всё-таки засчитывают, стадион празднует это как победу в финале.

Второй гол Барнса
Второй гол Барнса

В оставшееся время «Ньюкасл» мудро уводит игру в удобный для себя стиль.  Где-то Холл без стеснения фолит, где-то Ливраменто выносит мяч на трибуны, где-то Гимарайнш забирает по пять–семь секунд с каждого фола.  Холанн пару раз выпрыгивал на навесы, но Тшау и Шер грамотно занимали позиции в штрафной.  У «Сити» были подходы, но не было ощущения, что гости всё-таки дожмут.  И это, пожалуй, главный комплимент в адрес «Ньюкасла» за вечер.  Команда Хау выключила тот самый рефлекс «жертвы», который обычно сопровождает концовки матчей с командами Гвардиолы.

Для гостей поражение больно именно таймингом.  «Сити» вышел после перерыва на сборные с мягким календарём, без матчей с «топами», и мог выстроить привычную зимнюю серию побед.  Вместо этого лишь третье место, возможный разрыв в семь очков от «Арсенала» и старые вопросы к обороне, которая снова просела на навесах и борьбе в штрафной.