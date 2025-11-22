«Ньюкасл» подходил к игре с двумя поражениями в АПЛ подряд, а Эдди Хау — с нулём побед над командами Гвардиолы в Премьер-лиге. Но внезапно сверкнул Харви Барнс, оформил дубль, выбил «Сити» из топ-2 и вернул на «Сент-Джеймс Парк» чувство эйфории.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:1 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Харви Льюис Барнс 63' 1:1 Рубен Диаш 68' 2:1 Харви Льюис Барнс 70' Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Малик Тшау, Фабиан Шер, Льюис Холл ( Свен Ботман 77' ), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи, Харви Льюис Барнс ( Энтони Эланга 85' ), Жоэлинтон, Ник Вольтемаде ( Джозеф Уиллок 85' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Бернарду Силва ( Оскар Бобб 77' ), Жереми Доку ( Савиньо 76' ), Эрлинг Холанд, Райан Шерки ( Тейьяни Рейндерс 77' ), Филип Фоден ( Омар Мармуш 87' ), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Жоэлинтон 90+4' — Джанлуиджи Доннарумма 71', Оскар Бобб 90+2'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 9 32 Владение мячом 68 5 Угловые удары 9 3 Офсайды 2 12 Фолы 8

Старт матча совсем не намекал на подвиг «Ньюкасла». Команда Хау ушла на паузу после болезненных 1:3 с «Брентфордом» и опустилась на пятнадцатое место. «Сити» напротив, собрался после осечек осени, нашёл рабочий стартовый состав и приехал на север Англии с шансом поджать «Арсенал» в таблице. «Сити» легче входил в игру, и именно гости первыми должны были открывать счёт. Эрлинг Холанн выскочил один на один после паса Доку, но в этот вечер его машинная точность дала сбой. Норвежец не стал обыгрывать Ника Поупа и неуклюже перебрасывал, отправив мяч мимо ворот. Для игрока, зависшего на отметке 99 голов в АПЛ, момент выглядел почти чужеродным.

Это был знак, что сценарий матча будет другим. Ник Вольтемаде трижды за тайм выходил на ударные позиции — сначала пробил головой с 12 метров, потом дважды оказывался один на один, но каждый раз натыкался на гигантский силуэт Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец проводил тот самый матч, после которого вратарь обычно попадает в команду недели.

У «Сити» тоже были свои «почти». Фил Фоден после розыгрыша с Райаном Шерки должен был замыкать прострел с нескольких метров, но пробил мимо. Команда Гвардиолы требовала пенальти за падение Фодена после контакта с Фабианом Шером, но ВАР быстро охладил эмоции. Там же, перед перерывом, видеоассистенты проверяли возможную игру рукой Малика Тшау после удара Доку. Снова сигнал «играть».

В сухом остатке первый тайм дал семь явных моментов и ноль голов, плюс xG на двоих под три — редкая аномалия даже для АПЛ. И в этой аномалии важно то, что «Ньюкасл» впервые за долгое время был не статистом, а равным участником хаоса.

Хау ломает «Сити» без мяча

Главное, что сделал Хау — вернул команде структуру. Бруну Гимарайнш опустился в роль «шестёрки» и постоянно открывался под мяч между центральными защитниками. Сандро Тонали пошёл выше, в правый полуфланг, а фланги обороны полностью перезагрузились за счёт возвращения Льюиса Холла и Тино Ливраменто. Эта четвёрка задавала темп. Гимарайнш снимал давление первой волны «Сити» и запускал атаки вперёд, Ливраменто и Холл агрессивно поджимали края и не давали Доку и Нуньешу превращать владение в обострение. Тшау тем временем сыграл, возможно, свой лучший матч в Англии. Несколько раз он буквально выключал Холанна из эпизода, в том числе в момент, когда норвежец второй раз выскакивал на удар после скрытого паса Доку.

«Сити» по-прежнему уверенно держал мяч, но всё чаще упирался в то, что владение не даёт контроля над пространством. «Ньюкасл» не садился к воротам, а агрессивно взрывался в переходных фазах. Именно там и сломалась привычная для команд Гвардиолы логика. Первый гол хозяева собрали буквально как по скрипту. Гимарайнш в центре поля протащил мяч под прессингом, вовремя отдал Барнсу, а после стенки скинул ему же под удар. Харви не стал ничего придумывать — мощно пробил в дальний нижний угол из-за штрафной, и даже Доннарумма, до этого казавшийся непроходимым, не дотянулся.

Но удержать такой «Сити» с «нулём» практически невозможно. Гвардиола подвинул линию атаки ещё выше, уплотнил штрафную под стандарт и быстро получил дивиденды. После углового «Ньюкасл» трижды не смог как следует выбить мяч, Доку и Фоден по очереди загружали его обратно в зону, и в итоге он свалился к Рубену Диашу. Удар центрального защитника прошёл между ног Шера и влетел в дальний угол — Поуп мог лишь смотреть.

Барнс не испугался мощного «Сити»

Обычно в такие моменты нынешний «Ньюкасл» рассыпался. Команда уже отдала девять очков из выигрышных позиций в этом сезоне, и ещё одна потеря лидерства против «Сити» выглядела бы продолжением неприятной статистики. Но на этот раз сценарий изменился. Почти сразу после гола Диаша хозяева снова дожали через стандарт. Подача с фланга, Вольтемаде выигрывает воздух и сбрасывает мяч во вратарскую, Гимарайнш бьёт головой — перекладина, от которой мяч отскочил к Барнсу. Мгновенная реакция, приём и аккуратный удар с правой, Доннарумма бы не дотянулся. Потом был четырёхминутный ВАР-марафон с линиями офсайда, протестами вратаря «Сити» и нервным ожиданием на трибунах. Когда гол всё-таки засчитывают, стадион празднует это как победу в финале.

В оставшееся время «Ньюкасл» мудро уводит игру в удобный для себя стиль. Где-то Холл без стеснения фолит, где-то Ливраменто выносит мяч на трибуны, где-то Гимарайнш забирает по пять–семь секунд с каждого фола. Холанн пару раз выпрыгивал на навесы, но Тшау и Шер грамотно занимали позиции в штрафной. У «Сити» были подходы, но не было ощущения, что гости всё-таки дожмут. И это, пожалуй, главный комплимент в адрес «Ньюкасла» за вечер. Команда Хау выключила тот самый рефлекс «жертвы», который обычно сопровождает концовки матчей с командами Гвардиолы.

Для гостей поражение больно именно таймингом. «Сити» вышел после перерыва на сборные с мягким календарём, без матчей с «топами», и мог выстроить привычную зимнюю серию побед. Вместо этого лишь третье место, возможный разрыв в семь очков от «Арсенала» и старые вопросы к обороне, которая снова просела на навесах и борьбе в штрафной.