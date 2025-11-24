«Интер» давил, попадал в штанги и не забивал пенальти, но всё решили один рывок Пулишича и бесконечные сейвы Майка Меньяна. Серия без поражений «Милана» в дерби растянулась уже на шесть матчей, а команда Аллегри подбирается к вершине таблицы вплотную.
Результат матча
Первые минуты дерби выглядели так, будто сценарий пишут под «Интер». Команда Киву привычно подняла линию, зажала «Милан» у штрафной и очень быстро получила момент. Навес Димарко, прыжок Маркюса Тюрама «рыбкой» — и Меньян вытаскивает мяч одной рукой из нижнего угла. Ни паузы, ни раскачки голкипер «Милана» сразу заспойлерил, как пройдёт вечер. «Интер» не сбавлял ритма. После углового от Чалханоглу Ачерби зарядил в штангу, а чуть позже Меньян снова вступил в игру и перевёл удар Тюрама с линии штрафной в каркас ворот. Два очень близких момента за тайм, несколько сейвов и ощущение, что «Интер» проводит классический матч фаворита, которому просто немного не везёт.
У «Милана» в этот момент футбол был куда проще. Плотный низкий блок, жёсткая работа без мяча, надежда на редкие выпады Леау и Пулишича. Слева Леау постоянно цепляется с Ачерби, доходит до того, что португалец жалуется арбитру на рывок за волосы. Справа Салемакерс периодически выстреливает с дистанции. Самый опасный эпизод гостей до перерыва — фирменный обводящий удар Пулишича мимо дальнего угла. Но в целом к перерыву по качеству моментов всё за «Интером», кроме, конечно, счёта.
Пулишич забивает, Меньян тащит пенальти
Развязка начинается там, где «Интер» обычно чувствует себя уверенно, в контроле мяча в центре. На 54-й минуте Хакан Чалханоглу принимает мяч после паса Зоммера и решает сыграть эффектно, обработав мяч грудью. Приём выходит неидеальным, и Юссуф Фофана этого не прощает, вгрызается в мяч, отбирает, тут же обменивается пасами с Леау и запускает в свободную зону Салемакерса. Бельгиец на скорости бьёт с правой ноги, Зоммер в падении дотягивается, но практически перед собой. В створ уже врывается Пулишич, который в касание отправляет мяч в сетку. Пятый гол американца в сезоне и уже третий в дерби против «Интера». Мануэль Аканджи запаздывает на полкорпуса — и этого хватает, чтобы матч перевернулся.
Киву реагирует заменами, убирает Лаутаро, освежает атаку, но ключевой шанс всё равно приходит со стандарта. На левом фланге Павлович наступает Тюраму на стопу — самый классический фол, который видеоповтор легко превращает в пенальти. 75-я минута, под северной трибуной «Сан-Сиро» — всё, как любит Чалханоглу. Но ещё больше такие ситуации, как оказалось, любит Майк Меньян. Хакан бьёт в свой любимый левый угол, не слишком сильно и не слишком высоко, а Меньян в третий раз достаёт мяч одной рукой. Не только отражает удар, но и тут же гасит возможное добивание. В этот момент становится понятно, что для «Интера» это дерби идёт не просто «не по плану» — оно ускользает.
Аллегри выигрывает матч без владения
Работа Аллегри в этой игре легко считывается в мелочах. Молодой Бартезаги аккуратно закрывает свою зону, Павлович почти идеально ведёт персональную дуэль с Тюрамом (ошибка с пенальти — единственный серьёзный минус), Модрич как метроном сбивает темп там, где «Интер» пытается ускориться через центр. При любой паузе, при любом спорном эпизоде тренер «Милана» у кромки поля показывает одно и то же — «спокойнее».
Во второй половине «Интер» закономерно идёт ва-банк, всё чаще переходит на навесы и игру на вторых мячах, а Киву под конец матча вообще раскладывает команду в атакующие 4-2-4. Выходят Диуф, Пио Эспозито, смещается выше Димарко. Но по-настоящему острым получается лишь эпизод с ударом Бонни, который с хорошей позиции в концовке отправляет мяч в небеса. Остальное — либо выше, либо в руки всё тому же Меньяну.
«Милан» же провёл образцовую концовку топ-матча. Максимум фолов в нужные моменты, вовремя выпущенный Риччи для дополнительного контроля мяча, работа Лофтус-Чика в подстраховке. Где-то повезло, где-то выручили штанги, но главное — план матча не растаял, даже когда соперник получил шанс на камбек.
В итоге, «Милан» догоняет «Наполи», выходит на второе место и отстаёт от единоличного лидера «Ромы» всего на два очка. «Интер» падает на четвёртую строчку и получает очередное напоминание о своей проблеме с большими матчами. Одна победа из четырёх против прямых конкурентов и уже шесть дерби подряд без побед.