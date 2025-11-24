«Интер» давил, попадал в штанги и не забивал пенальти, но всё решили один рывок Пулишича и бесконечные сейвы Майка Меньяна. Серия без поражений «Милана» в дерби растянулась уже на шесть матчей, а команда Аллегри подбирается к вершине таблицы вплотную.

Результат матча Интер Милан 0:1 Милан Милан 0:1 Кристиан Пулишич 54' Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби ( Анди Диуф 85' ), Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Федерико Димарко, Николо Барелла ( Франческо Пио Эспозито 85' ), Хакан Чалханоглу ( Пётр Зелиньски 78' ), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 66' ), Petar Sucic Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич ( Самуэле Риччи 78' ), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Юссуф Фофана ( Кристофер Нкунку 78' ), Маттео Габбиа, Рафаэл Леау ( Рубен Лофтус-Чик 86' ) Жёлтые карточки: Хакан Чалханоглу 61' — Рафаэл Леау 45+2', Страхиня Павлович 72'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 8 Удары мимо 4 64 Владение мячом 36 9 Угловые удары 1 2 Офсайды 3 7 Фолы 9

Первые минуты дерби выглядели так, будто сценарий пишут под «Интер». Команда Киву привычно подняла линию, зажала «Милан» у штрафной и очень быстро получила момент. Навес Димарко, прыжок Маркюса Тюрама «рыбкой» — и Меньян вытаскивает мяч одной рукой из нижнего угла. Ни паузы, ни раскачки голкипер «Милана» сразу заспойлерил, как пройдёт вечер. «Интер» не сбавлял ритма. После углового от Чалханоглу Ачерби зарядил в штангу, а чуть позже Меньян снова вступил в игру и перевёл удар Тюрама с линии штрафной в каркас ворот. Два очень близких момента за тайм, несколько сейвов и ощущение, что «Интер» проводит классический матч фаворита, которому просто немного не везёт.

Маркюс Тюрам globallookpress.com

У «Милана» в этот момент футбол был куда проще. Плотный низкий блок, жёсткая работа без мяча, надежда на редкие выпады Леау и Пулишича. Слева Леау постоянно цепляется с Ачерби, доходит до того, что португалец жалуется арбитру на рывок за волосы. Справа Салемакерс периодически выстреливает с дистанции. Самый опасный эпизод гостей до перерыва — фирменный обводящий удар Пулишича мимо дальнего угла. Но в целом к перерыву по качеству моментов всё за «Интером», кроме, конечно, счёта.

Пулишич забивает, Меньян тащит пенальти

Развязка начинается там, где «Интер» обычно чувствует себя уверенно, в контроле мяча в центре. На 54-й минуте Хакан Чалханоглу принимает мяч после паса Зоммера и решает сыграть эффектно, обработав мяч грудью. Приём выходит неидеальным, и Юссуф Фофана этого не прощает, вгрызается в мяч, отбирает, тут же обменивается пасами с Леау и запускает в свободную зону Салемакерса. Бельгиец на скорости бьёт с правой ноги, Зоммер в падении дотягивается, но практически перед собой. В створ уже врывается Пулишич, который в касание отправляет мяч в сетку. Пятый гол американца в сезоне и уже третий в дерби против «Интера». Мануэль Аканджи запаздывает на полкорпуса — и этого хватает, чтобы матч перевернулся.

Гол Пулишича globallookpress.com

Киву реагирует заменами, убирает Лаутаро, освежает атаку, но ключевой шанс всё равно приходит со стандарта. На левом фланге Павлович наступает Тюраму на стопу — самый классический фол, который видеоповтор легко превращает в пенальти. 75-я минута, под северной трибуной «Сан-Сиро» — всё, как любит Чалханоглу. Но ещё больше такие ситуации, как оказалось, любит Майк Меньян. Хакан бьёт в свой любимый левый угол, не слишком сильно и не слишком высоко, а Меньян в третий раз достаёт мяч одной рукой. Не только отражает удар, но и тут же гасит возможное добивание. В этот момент становится понятно, что для «Интера» это дерби идёт не просто «не по плану» — оно ускользает.

Меньян тащит пенальти Чалханоглу globallookpress.com

Аллегри выигрывает матч без владения

Работа Аллегри в этой игре легко считывается в мелочах. Молодой Бартезаги аккуратно закрывает свою зону, Павлович почти идеально ведёт персональную дуэль с Тюрамом (ошибка с пенальти — единственный серьёзный минус), Модрич как метроном сбивает темп там, где «Интер» пытается ускориться через центр. При любой паузе, при любом спорном эпизоде тренер «Милана» у кромки поля показывает одно и то же — «спокойнее».

Во второй половине «Интер» закономерно идёт ва-банк, всё чаще переходит на навесы и игру на вторых мячах, а Киву под конец матча вообще раскладывает команду в атакующие 4-2-4. Выходят Диуф, Пио Эспозито, смещается выше Димарко. Но по-настоящему острым получается лишь эпизод с ударом Бонни, который с хорошей позиции в концовке отправляет мяч в небеса. Остальное — либо выше, либо в руки всё тому же Меньяну.

«Интер» — «Милан» globallookpress.com

«Милан» же провёл образцовую концовку топ-матча. Максимум фолов в нужные моменты, вовремя выпущенный Риччи для дополнительного контроля мяча, работа Лофтус-Чика в подстраховке. Где-то повезло, где-то выручили штанги, но главное — план матча не растаял, даже когда соперник получил шанс на камбек.

В итоге, «Милан» догоняет «Наполи», выходит на второе место и отстаёт от единоличного лидера «Ромы» всего на два очка. «Интер» падает на четвёртую строчку и получает очередное напоминание о своей проблеме с большими матчами. Одна победа из четырёх против прямых конкурентов и уже шесть дерби подряд без побед.