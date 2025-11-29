Первое поражение сезона застало «Баварию» в Лондоне, но времени переживать нет — уже в субботу мюнхенцы принимают «Санкт-Паули» и ждут от себя реакции. Гости приезжают на «Альянц Арену» на серии из восьми поражений и будут играть в статусе команды, которой нечего терять. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

23' В штангу пробил Леннарт Карл! Павлович скинул мяч на правый фланг Карлу, тот с подкруткой бил в дальний угол с левой ноги — немного не хватило до гола.

22' Лаймер навесил с правого фланга, у Кейна не получилось пробить.

20' Киммих пытался обострить на Лаймера через правый фланг, попал в пятку партнёру.

18' Подставил ногу под подачу Киммиха Ким, но пробил мимо ворот.

18' Синали вышел на поле вместо Унтонджи, не смог продолжить игру страйкер.

18' Метц выбил мяч на угловой после навеса Карла.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 84 Владение мячом 17 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 1 Фолы 0

16' Карл навесил в штрафную с левой ноги, не дошёл мяч до Кейна.

14' Унтонджи пришлось покинуть пределы поля, чтобы получить помощь врачей.

13' Геррейру пытался пяткой скинуть мяч в штрафную, неточно получилось.

12' Карл не успел к передаче из глубины, мяч к Василю пришёл.

09' Киммих навесил с углового, надёжно играют гости в своей штрафной.

06' ГОООООООООООООЛ! Впереди «Санкт-Паули»! Лаймер ошибся на своей половине поля, Перейра Лаже отдал вразрез на Унтонджи – а тот завершил атаку ударом в ближний угол. 0:1!

04' Павлович с левой пробил из-за штрафной, мимо ворот.

02' Карл сфолил на фланге, перестарался с прессингом.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

17:25 В Мюнхене около 5 градусов, а по ходу матча температура может опуститься до 2. Осадков по ходу игры не ожидается, так что газон на «Альянц Арене» в порядке.

17:10 Судейская бригада матча: Феликс Цвайер (Германия) — главный арбитр; Роберт Кемптер (Германия) и Кристиан Диц (Германия) — ассистенты; Флориан Бадштюбнер (Германия) — четвертый судья; Катрин Рафальски (Германия) — ВАР; Гвидо Клеве (Германия) — АВАР.

16:50 Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Ким, Бишоф, Киммих, Павлович, Карл, Геррейру, Диас, Кейн.

«Санкт-Паули»: Василь, Валь, Смит, Метц, Пырка, Фуджита, Ирвайн, Сандс, Рицка, Перейра Лаже, Унтонджи.

«Бавария»

Поражение 1:3 от «Арсенала» стало для команды Венсана Компани тревожным, но не неожиданным. За последние недели «Бавария» несколько раз показывала, что может выпадать из ритма — розыгрыш в Берлине, старт матча с «Фрайбургом», рывки соперника в переходных фазах. Тем не менее, сезонный фундамент по-прежнему крепок. 31 очко в 11 турах дают мюнхенцам один из лучших стартов в истории Бундеслиги, а отрыв от «Лейпцига» позволяет работать без паники.

Задача на ближайшие дни проста — не разделять соперников по вывеске. Компани прямо сказал, что подготовка к «Санкт-Паули» должна быть такой же серьёзной, как к «Арсеналу». Тем более прошлогодние встречи были нервными: 1:0 и 3:2 в пользу «Баварии». Сейчас в распоряжении тренера почти весь состав, отсутствуют лишь набирающий форму Альфонсо Дэвис и травмированный Джамал Мусиала, зато вернулись Гнабри и Ито, готов Луис Диас, что добавляет остроты комбинациям в атаке.

Для мюнхенцев эта игра — точка, в которой нужно быстро вернуть уверенность перед плотной серией. Впереди кубок с «Унионом», выезд к «Штутгарту» и матч ЛЧ со «Спортингом».

«Санкт-Паули»

Старт сезона был оптимистичным — семь очков за три тура, но затем наступил жёсткий обрыв. Восьми поражениям подряд предшествовала потеря баланса — команда стала мало забивать, много пропускать и утратила прежнюю компактность, которая в прошлом сезоне помогла ей уверенно выжить в Бундеслиге.

Сейчас «Санкт-Паули» — одна из самых уязвимых команд чемпионата. Пять матчей из шести без голов, нестабильная оборона, отсутствие побед вне Гамбурга (кроме дерби с «Гамбургом»), ограниченный кадровый манёвр. Тем не менее Александр Блессин на конфронте признал, что именно статус явного аутсайдера может сработать в их пользу. В таких матчах проще — от тебя не ждут результата, и команда может действовать раскованнее.

Есть и позитивные новости — вернулись к тренировкам Салиакис и Пырка, в линии атаки снова может выйти Рики-Джейд Джонса. Но этого может не хватить, если игра сложится по привычному сценарию — ранний пропущенный и необходимость раскрываться. Удерживать «Баварию» 60–70 минут, как задумал Блессин, — задача максимального уровня сложности.

