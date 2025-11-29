прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

«Бавария» встретится с «Санкт-Паули» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 17:30 по мск.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы уверенно располагаются на 1-й позиции в таблице Бундеслиги после 11-и туров. «Бавария» набрала 31 очко, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

К тому же, команда выступает на своем поле просто превосходно. В чемпионате Германии «Бавария» набрала максимальные 18 очков. За 6 домашних встреч команда забила 26 голов при 3-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече мюнхенцы уступили «Арсеналу» (1:3) в Лиге чемпионов, а до этого команда разгромила «Фрайбург» со счетом 6:2 в Бундеслиге.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у «Баварии» 3 победы, одна ничья с «Унионом» (2:2), а также одно поражение. За этот отрезок у мюнхенцев 14 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Дэйвис и Мусиала (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Бавария» выступала очень уверенно на протяжении долгого времени, но поражение в Лондоне от «Арсенала» может подкосить подопечных Венсана Компани.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает феерить в чемпионате Германии. Этот форвард забил 14 голов в 11-и встречах Бундеслиги, уверенно располагаясь на вершине в списке лучших бомбардиров лиги.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: Команда провалила старт сезона и находится практически на дне таблицы Бундеслиги. После 11-и туров «Санкт-Паули» занимает 16-е место с 7-ю баллами в активе.

До спасительной 15-й строчки в чемпионате «Санкт-Паули» не хватает всего 1 балла — вся борьба еще впереди. Но для борьбы команде необходимо хоть с какой-то регулярностью набирать очки.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Санкт-Паули» уступили «Униону» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 44-й минуте. До этого команда проиграла «Фрайбургу» (1:2).

У «Санкт-Паули» продолжается серия поражений в Бундеслиге, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок команда пропустила 17 голов при 2-х забитых.

Не сыграют: Немет и Шмидт (у всех — травмы).

Состояние команды: Положение «Санкт-Паули» не самое лучшее, команда разваливается. К тому же, в предстоящем матче против «Баварии» у гостей не так много шансов.

У «Санкт-Паули» ужасная результативность, команда смогла забить только 9 голов за 11 встреч при 21-м пропущенном мяче. Во встрече против «Баварии» команде будет очень тяжело показать высокий уровень футбола.

Статистика для ставок

«Бавария» не проиграла ни одного из 11-и матчей нынешнего сезона Бундеслиги

«Санкт-Паули» проиграл 8 последних матчей в чемпионате Германии

«Бавария» стабильно обыгрывала «Санкт-Паули» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.10, победа «Санкт-Паули» — 28.00, ничья — за 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.60 соответственно.

Прогноз: «Санкт-Паули» приложит все силы и даст бой «Баварии», мюнхенцы могут испытать проблемы.

Ставка: Фора «Санкт-Паули» (+2.5) за 2.00.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов. Нельзя исключать того, что и защитная линия «Баварии» может ошибиться.

