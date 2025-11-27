Арсенал снова громко заявил о себе в Европе. На «Эмирейтс» приехала непобеждённая в сезоне «Бавария» с Кейном, Олисе и вундеркиндом Леннартом Карлом. А уехали немцы с ощущением, что против них на поле была куда более цельная и смелая команда. У Микеля Артеты пять побед из пяти в Лиге чемпионов и первое место в общей таблице, для Венсана Компани — первое серьёзное препятствие в сезоне.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 3:1 Бавария Мюнхен 1:0 Юрриен Тимбер 22' 1:1 Леннарт Карл 32' 2:1 Чуквунонсо Мадуэке 69' 3:1 Габриэл Мартинелли 76' Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер ( Бен Уайт 80' ), Вильям Салиба, Кристьян Москера, Майлс Льюис-Скелли ( Риккардо Калафьори 68' ), Эберечи Эзе ( Мартин Эдегор 80' ), Мартин Субименди, Деклан Райс, Букайо Сака ( Габриэл Мартинелли 68' ), Микель Мерино, Леандро Троссард ( Чуквунонсо Мадуэке 38' ) Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих ( Рафаэл Геррейру 81' ), Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано ( Леон Горецка 81' ), Жонатан Та, Леннарт Карл ( Ким Мин Джэ 81' ), Майкл Олисе, Александар Павлович, Конрад Лаймер ( Николас Джексон 72' ), Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Том Бишоф 72' ) Жёлтые карточки: Вильям Салиба 74', Микель Мерино 80' — Деотшанкюль Юпамекано 24', Конрад Лаймер 43'

Статистика матча 8 Удары в створ 2 4 Удары мимо 3 40 Владение мячом 60 6 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 16 Фолы 13

В первые 20 минут «Бавария» забрала мяч, навязала свой темп, Киммих дирижировал из глубины, а Карл и Гнабри пытались находить зоны между линиями. У «Арсенала» — только полумоменты после стандартов и офсайды.

Но именно стандарт всё и перевернул. Всем известно, что «Арсенал» превратил угловые в отдельный вид искусства, и «Бавария» об этом точно знала, но всё равно не спаслась. Приходящая подача Сака, рывок Юриена Тимбера к ближней штанге — и Нойеру почти не оставили шансов. Тимбер выскакивает из-за спины кипера и кивает головой. 1:0, классический гол современного «Арсенала».

Гол Тимбера globallookpress.com

Пропущенный мяч слегка охладил мюнхенцев, и центр постепенно начал уходить к паре Райс — Субименди. «Арсенал» стал выше встречать, включил давление, а единственный неточный пас Кейна назад трибуны встретили громким свистом.

Киммих создаёт магию, Карл забивает

Но классу «Баварии» хватило одной яркой атаки, чтобы вернуться матч. Киммих опускается глубже, получает время с мячом и запускает длинную диагональ. Обычно в Бундеслиге эта передача ищет левую ногу Олисе, но здесь получился идеальный пас на рывок Гнабри за спину Льюиса-Скелли. Тонкий прострел на линию вратарской и Леннарт Карл в одно касание втыкает мяч в сетку.

Гол Леннарта Карла globallookpress.com

17-летний талант из «Баварии» не только сравнял счёт, но и пару раз после этого жестоко наказывал юного Льюис-Скелли в эпизодах один в один. У гостей на несколько минут возникло ощущение контроля. «Арсенал» чуть поплыл, Станишич из выгодной позиции пробил мимо, а перед самым перерывом недопонимание между Салибой и Субименди едва не превратилось в подарок для Кейна. Спасла подстраховка после серьёзной паники. Проблемой для Артеты стало и повреждение Троссарда, один из ключевых игроков атаки ушёл ещё до перерыва, уступив место Мадуэке.

Вторая половина началась с момента Сака, который чуть не наказал Киммиха за странную ошибку возле своей штрафной. Выручил Нойер, потащив мяч из-под перекладины. Чем дальше, тем больше «Бавария» превращалась в команду, которая реагирует, а не диктует.

«Арсенал» зажал гостей серией угловых и штрафных, каждая подача Сака или Эзе превращала штрафную «Баварии» в район повышенной турбулентности. Мерино, Райс и Сака могли забивать, но защита гостей (во главе с Нойером) держалась. На бровке нервничал Компани, его «Бавария» плохо переживала каждое стандартное положение. В какой-то момент тренер даже получил жёлтую за чрезмерные протесты после фола Упамекано на Мадуэке.

Мадуэке и Мартинелли подписывают приговор

Логичным оказалось то, что матч качнулся именно после индивидуального провала в обороне гостей. Упамекано, и без того не самый спокойный с мячом под давлением, подарил его Деклану Райсу перед своей штрафной. Несколько касаний — и свежий Риккардо Калафьори врывается слева и простреливает в центр. Нони Мадуэке сделал всё просто, как будто никогда и не порол по 3-4 момента за матч. Открывание в зону между центральными, вовремя подставленная нога, мяч от газона влетает в сетку. Первый гол за «Арсенал», и сразу против одной из сильнейших команд Европы. Контраст с невнятным Олисе по другую сторону поля был очевиден.

Гол Мадуэке globallookpress.com

После гола хозяева раскрепостились, ещё больше прибавили в прессинге, а «Бавария» уже не выглядела командой, способной построить устойчивое позиционное давление. Кейн по-прежнему жил вдали от штрафной, опускался вглубь, но оказывался отрезан от партнёров.

Третий гол окончательно раздавил «Баварию», потому что так мюнхенцы пропускать вообще не привыкли. Эзе в роли плеймейкера поймал момент, увидел Нойера чересчур высоко и подрезал длинный пас за спины защитникам. Мартинелли первым оказался на мяче, одним касанием бедром прокинул его мимо выскочившего Нойера (есть ощущение, что у бразильца это получилось случайно) и спокойно отправил в пустые. Мануэль Нойер так по-детски не ошибался, наверное, с того самого гола Станковича с центра поля. Уж совсем не свойственный немецкому киперу рывок.

Мартинелли убегает от Нойера globallookpress.com

«Баварии» пора подумать, «Арсенал» — лидер таблицы ЛЧ

Команда Артеты научилась брать большие матчи без истерики и без обязательной феерии в атаке. Структурность, стандарты, глубина состава и умение усиливать со скамейки — главные элементы игры «Арсенала». У «Баварии» на первый план вышли лишь эпизоды. Привычно хорош был Киммих, зрелой игрой порадовал юный Карл. Но слишком мало активности от Олисе, почти полное отсутствие Кейна в чужой штрафной и уязвимость при стандартах оставляют Компани слишком много домашней работы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч анонсировали как битву равных, дуэль лучших команд Европы. Но закончился он с ощущением, что «Арсенал» уже собран и движется за большими трофеями, а «Баварии» ещё предстоит найти свои лучшие детали.