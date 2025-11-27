Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Арсенал снова громко заявил о себе в Европе. На «Эмирейтс» приехала непобеждённая в сезоне «Бавария» с Кейном, Олисе и вундеркиндом Леннартом Карлом. А уехали немцы с ощущением, что против них на поле была куда более цельная и смелая команда. У Микеля Артеты пять побед из пяти в Лиге чемпионов и первое место в общей таблице, для Венсана Компани — первое серьёзное препятствие в сезоне.

В первые 20 минут «Бавария» забрала мяч, навязала свой темп, Киммих дирижировал из глубины, а Карл и Гнабри пытались находить зоны между линиями.  У «Арсенала» — только полумоменты после стандартов и офсайды.

Но именно стандарт всё и перевернул.  Всем известно, что «Арсенал» превратил угловые в отдельный вид искусства, и «Бавария» об этом точно знала, но всё равно не спаслась.  Приходящая подача Сака, рывок Юриена Тимбера к ближней штанге — и Нойеру почти не оставили шансов.  Тимбер выскакивает из-за спины кипера и кивает головой. 1:0, классический гол современного «Арсенала».

Пропущенный мяч слегка охладил мюнхенцев, и центр постепенно начал уходить к паре Райс — Субименди.  «Арсенал» стал выше встречать, включил давление, а единственный неточный пас Кейна назад трибуны встретили громким свистом.

Киммих создаёт магию, Карл забивает

Но классу «Баварии» хватило одной яркой атаки, чтобы вернуться матч.  Киммих опускается глубже, получает время с мячом и запускает длинную диагональ.  Обычно в Бундеслиге эта передача ищет левую ногу Олисе, но здесь получился идеальный пас на рывок Гнабри за спину Льюиса-Скелли.  Тонкий прострел на линию вратарской и Леннарт Карл в одно касание втыкает мяч в сетку.

17-летний талант из «Баварии» не только сравнял счёт, но и пару раз после этого жестоко наказывал юного Льюис-Скелли в эпизодах один в один.  У гостей на несколько минут возникло ощущение контроля.  «Арсенал» чуть поплыл, Станишич из выгодной позиции пробил мимо, а перед самым перерывом недопонимание между Салибой и Субименди едва не превратилось в подарок для Кейна.  Спасла подстраховка после серьёзной паники.  Проблемой для Артеты стало и повреждение Троссарда, один из ключевых игроков атаки ушёл ещё до перерыва, уступив место Мадуэке.

Вторая половина началась с момента Сака, который чуть не наказал Киммиха за странную ошибку возле своей штрафной.  Выручил Нойер, потащив мяч из-под перекладины.  Чем дальше, тем больше «Бавария» превращалась в команду, которая реагирует, а не диктует.

«Арсенал» зажал гостей серией угловых и штрафных, каждая подача Сака или Эзе превращала штрафную «Баварии» в район повышенной турбулентности.  Мерино, Райс и Сака могли забивать, но защита гостей (во главе с Нойером) держалась.  На бровке нервничал Компани, его «Бавария» плохо переживала каждое стандартное положение.  В какой-то момент тренер даже получил жёлтую за чрезмерные протесты после фола Упамекано на Мадуэке.

Мадуэке и Мартинелли подписывают приговор

Логичным оказалось то, что матч качнулся именно после индивидуального провала в обороне гостей.  Упамекано, и без того не самый спокойный с мячом под давлением, подарил его Деклану Райсу перед своей штрафной.  Несколько касаний — и свежий Риккардо Калафьори врывается слева и простреливает в центр.  Нони Мадуэке сделал всё просто, как будто никогда и не порол по 3-4 момента за матч.  Открывание в зону между центральными, вовремя подставленная нога, мяч от газона влетает в сетку.  Первый гол за «Арсенал», и сразу против одной из сильнейших команд Европы.  Контраст с невнятным Олисе по другую сторону поля был очевиден.

После гола хозяева раскрепостились, ещё больше прибавили в прессинге, а «Бавария» уже не выглядела командой, способной построить устойчивое позиционное давление.  Кейн по-прежнему жил вдали от штрафной, опускался вглубь, но оказывался отрезан от партнёров.

Третий гол окончательно раздавил «Баварию», потому что так мюнхенцы пропускать вообще не привыкли.  Эзе в роли плеймейкера поймал момент, увидел Нойера чересчур высоко и подрезал длинный пас за спины защитникам.  Мартинелли первым оказался на мяче, одним касанием бедром прокинул его мимо выскочившего Нойера (есть ощущение, что у бразильца это получилось случайно) и спокойно отправил в пустые.  Мануэль Нойер так по-детски не ошибался, наверное, с того самого гола Станковича с центра поля.  Уж совсем не свойственный немецкому киперу рывок.

«Баварии» пора подумать, «Арсенал» — лидер таблицы ЛЧ

Команда Артеты научилась брать большие матчи без истерики и без обязательной феерии в атаке.  Структурность, стандарты, глубина состава и умение усиливать со скамейки — главные элементы игры «Арсенала».  У «Баварии» на первый план вышли лишь эпизоды.  Привычно хорош был Киммих, зрелой игрой порадовал юный Карл.  Но слишком мало активности от Олисе, почти полное отсутствие Кейна в чужой штрафной и уязвимость при стандартах оставляют Компани слишком много домашней работы.

Матч анонсировали как битву равных, дуэль лучших команд Европы.  Но закончился он с ощущением, что «Арсенал» уже собран и движется за большими трофеями, а «Баварии» ещё предстоит найти свои лучшие детали.