Тренер Сергей Юран высказался по поводу работы Деяна Станковича в «Спартаке».

Сергей Юран globallookpress.com

«Мне журналисты задали вопрос: мечтаете возглавить "Спартак"? Ответил утвердительно. А что я должен был сказать? Все бывшие игроки красно-белых хотели бы потренировать эту команду. Покажите мне специалиста, который этого не хочет!

Даже не хочу загадывать. Зачем философствовать? Есть руководство "Спартака", оно и принимает решение. Почему-то делается ставка на иностранцев. И каков итог? Только Каррера выиграл чемпионат. Да и то ту команду комплектовал Аленичев. А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба. Нельзя же так относиться к спартаковским болельщикам», — цитирует Юрана «СЭ».

Напомним, «Спартак» расстался с Деяном Станковичем 11 ноября.