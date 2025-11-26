Тренер Сергей Юран высказался по поводу работы Деяна Станковича в «Спартаке».

Сергей Юран
Сергей Юран globallookpress.com

«Мне журналисты задали вопрос: мечтаете возглавить "Спартак"?  Ответил утвердительно.  А что я должен был сказать?  Все бывшие игроки красно-белых хотели бы потренировать эту команду.  Покажите мне специалиста, который этого не хочет!

Даже не хочу загадывать.  Зачем философствовать?  Есть руководство "Спартака", оно и принимает решение.  Почему-то делается ставка на иностранцев.  И каков итог?  Только Каррера выиграл чемпионат.  Да и то ту команду комплектовал Аленичев.  А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба.  Нельзя же так относиться к спартаковским болельщикам», — цитирует Юрана «СЭ».

Напомним, «Спартак» расстался с Деяном Станковичем 11 ноября.