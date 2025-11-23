Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву﻿ рассказал, что с большим интересом изучает русскую культуру.

«Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ. Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится Москва-сити»,﻿ — поделился Ву ТАСС﻿.

Кристофер Ву﻿ родился 18 сентября 2001 года, ему 24 года. В сентябре 2025 года он перешел в «Спартак» из французского клуба «Ренн». В текущем сезоне 2025/2026 он провел за «Спартак» пять матчей в основном составе, сыграл 396 минут в Премьер-лиге и не отметился голевыми действиями.