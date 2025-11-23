В матче 12-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде разобралась с «Кремонезе» со счетом 3:1.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Матиас Суле, Эван Фергюсон и Уэсли в составе «Ромы» и Франческо Фолино- за «Кремонезе».
Результат матча
КремонезеКремона0:3РомаРим
0:1 Матиас Соуле 17' 0:2 Эван Фергюсон 64' 0:3 Уэсли Франса 69'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти (Франческо Фолино 80'), Томмазо Барбьери, Романо Флориани Муссолини (Франко Васкес 57'), Филиппо Терраччано, Мартин Пайеро (Джузеппе Пеццелла 57'), Яри Вандепутте (Альберто Грасси 70'), Варрен Бондо, Джейми Варди, Федерико Бонаццоли (Антонио Санабрия 80')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский (Нейл Эль-Айнауи 46'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави 60'), Матиас Соуле (Никколо Писилли 85'), Уэсли Франса (Константинос Цимикас 80'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Томмазо Бальданци (Эван Фергюсон 60')
Жёлтые карточки: Мартин Пайеро 32', Варрен Бондо 82' — Ян Зёлковский 45', Нейл Эль-Айнауи 85'
«Рома» смогла набрать 27 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. У «Кремонезе» осталось 14 баллов и 12-я строчка.