В матче 12-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде разобралась с «Кремонезе» со счетом 3:1.

Джан Пьеро Гасперини (главный тренер «Ромы») globallookpress.com

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Матиас Суле, Эван Фергюсон и Уэсли в составе «Ромы» и Франческо Фолино- за «Кремонезе».

Результат матча Кремонезе Кремона 0:3 Рома Рим 0:1 Матиас Соуле 17' 0:2 Эван Фергюсон 64' 0:3 Уэсли Франса 69' Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти ( Франческо Фолино 80' ), Томмазо Барбьери, Романо Флориани Муссолини ( Франко Васкес 57' ), Филиппо Терраччано, Мартин Пайеро ( Джузеппе Пеццелла 57' ), Яри Вандепутте ( Альберто Грасси 70' ), Варрен Бондо, Джейми Варди, Федерико Бонаццоли ( Антонио Санабрия 80' ) Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский ( Нейл Эль-Айнауи 46' ), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини ( Стефан Эль-Шаарави 60' ), Матиас Соуле ( Никколо Писилли 85' ), Уэсли Франса ( Константинос Цимикас 80' ), Ману Коне, Бриан Кристанте, Томмазо Бальданци ( Эван Фергюсон 60' ) Жёлтые карточки: Мартин Пайеро 32', Варрен Бондо 82' — Ян Зёлковский 45', Нейл Эль-Айнауи 85'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 2 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 2 Угловые удары 5 3 Офсайды 1 13 Фолы 15

«Рома» смогла набрать 27 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. У «Кремонезе» осталось 14 баллов и 12-я строчка.