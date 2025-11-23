Сохранит ли «Рома» позицию вверху таблицы Серии А после матча в Кремоне?

В воскресенье, 23 ноября, «Кремонезе» примет «Рому» в рамках 12-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' Гол «Ромы» отменен, из-за «офсайда» предшествовавшего взятию ворот «Кремонезе».

28' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот «Кремонезе».

26' Бальданци пробил с линии штрафной «Кремонезе», отразил мяч перед собой вратарь Аудеро, на добивании Лоренцо Пеллегрини с левой ноги прошил вратаря хозяев.

25' Позиционная «Кремонезе», планомерно подбираются к штрафной «Ромы» хозяева.

23' Темп игры по прежнему не высок, игроки «Кремонезе» разыгрывают мяч в центре поля.

20' Контролируют мяч футболисты «Ромы», пока он на своей половине поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 4 Фолы 3

17' Гоооол! 0:1. Матиас Соуле обводящим ударом с линии штрафной «Кремонезе» послал мяч точно в нижний угол ворот Аудеро, не дотянулся в прыжке вратарь хозяев.

15' Варди разыграл комбинацию с Бонаццоли, последний завершал атаку «Кремонезе» ударом из пределов штрафной «Ромы», спас гостей вратарь Свилар.

14' Подача со штрафного к воротам «Кремонезе», отбились хозяева.

12' Мартин Пайеро пробил из-за пределов штрафной «Ромы», мяч мимо створа ворот пролетел.

10' Удар Кристанте из-за пределов штрафной «Кремонезе», заблокировали защитники хозяев.

10' Получается у «Ромы» реализовать офсайдную ловушку, нападающий «Кремонезе» Варди уже дважды в неё угодил.

09' Темп игры низкий.

06' Завязалась борьба за инициативу, команды поочередно пытаются проводить позиционные атаки.

03' В спокойном темпе начинается игра, соперники присматриваются друг к другу.

01' Матч начался! Футболисты «Ромы» разыграли мяч с центра поля.

До матча

16:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне, вмещающем 20 034 зрителя.

16:40 Главным судьей матча будет Джованни Айрольди из Мольфетты.

Стартовые составы команд

«Кремонезе»: Аудеро, Терраччано, Баскиротто, Бьянкетти, Барбьери, Флориани, Бондо, Пайеро, Вандепутте, Варди, Бонаццоли.

«Рома»: Свилар, Манчини, Челик, Франса, Зюлковски, Н'Дика, Коне, Кристанте, Пеллегрини, Бальданци, Соуле.

«Кремонезе»

Сейчас «Кремонезе» с 14 очками после 11 туров идет на 11-м месте в таблице итальянской Серии А. В прошлой игре «Кремонезе» уступил в гостях в напряженной встрече «Пизе» со счетом 0:1. Игра получилась равной, но защитники кремонцев сами придумали себе гол, сделав ошибку в передаче возле своих ворот. Ранее было поражение дома от «Ювентуса» (1:2) и успех на выезде с «Дженоа» (2:0).

С этого сезона «Кремонезе» тренирует известный мастер спасать команды от вылета из Серии А Давиде Никола. Это грамотный специалист и хороший мотиватор, который умеет ставить своим командам прагматичный вертикальный футбол, начало у него это получаться с ходу и в «Кремонезе». Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Коллоко (п), Грасси (п), Пеццелья (з), Дзербин (п), Мумбанья (н).

«Рома»

После 11 матчей «Рома» идет второй в таблице Серии А с 24 очками. Домашняя игра с «Удинезе» (2:0) получилась для «Ромы» непростой, но как часто случалось в нынешнем сезоне «джаллоросси» реализовали почти все свои моменты, а сзади отыграли очень надежно. Голы в составе римлян забивали Пеллегрини с пенальти и Челик. До этого был гостевой успех в Лиге Европы с «Рейнджерс» (2:0) и поражение в гостях от «Милана» (0:1).

Пока команда Джан Пьеро Гасперини с трудом создает себе моменты, ей явно не хватает острого нападающего, который может цепляться и скидывать мячи партнерам. Ни Довбик, ни Фергюсон не устраивают нынешнего алленаторе «Ромы», Гасперини уже дал селекционному отделу заняться поиском нового форварда зимой. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Анхелиньо (з), Бэйли (п), Фергюсон (н), Дибала (н), под вопросом участие Довбика (н).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 18 матчей. В 12 играх победила «Рома», в 4 «Кремонезе», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

