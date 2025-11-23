прогноз на матч Серии А, ставка за 1.75

23 ноября в 12-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Кремонезе» и «Рома». Начало встречи — 17:00 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: сейчас «Кремонезе» с 14 очками после 11 туров идет на 11-м месте в таблице итальянской Серии А.

Последние матчи: в прошлой игре «Кремонезе» уступил в гостях в напряженной встрече «Пизе» со счетом 0:1. Игра получилась равной, но защитники кремонцев сами придумали себе гол, сделав ошибку в передаче возле своих ворот.

Ранее было поражение дома от «Ювентуса» (1:2) и успех на выезде с «Дженоа» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Коллоко (п), Грасси (п), Пеццелья (з), Дзербин (п), Мумбанья (н).

Состояние команды: с этого сезона «Кремонезе» тренирует известный мастер спасать команды от вылета из Серии А Давиде Никола. Это грамотный специалист и хороший мотиватор, который умеет ставить своим командам прагматичный вертикальный футбол, начало у него это получаться с ходу и в «Кремонезе».

«Рома»

Турнирное положение: после 11 матчей «Рома» идет второй в таблице Серии А с 24 очками.

Последние матчи: домашняя игра с «Удинезе» (2:0) получилась для «Ромы» непростой, но как часто случалось в нынешнем сезоне «джаллоросси» реализовали почти все свои моменты, а сзади отыграли очень надежно. Голы в составе римлян забивали Пеллегрини с пенальти и Челик.

До этого был гостевой успех в Лиге Европы с «Рейнджерс» (2:0) и поражение в гостях от «Милана» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Анхелиньо (з), Бэйли (п), Фергюсон (н), Дибала (н), под вопросом участие Довбика (н).

Состояние команды: пока команда Джан Пьеро Гасперини с трудом создает себе моменты, ей явно не хватает острого нападающего, который может цепляться и скидывать мячи партнерам. Ни Довбик, ни Фергюсон не устраивают нынешнего алленаторе «Ромы», Гасперини уже дал селекционному отделу заняться поиском нового форварда зимой.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1

В позапрошлом сезоне «Рома» уступила дома (1:2), но выиграла на выезде (1:0)

Сейчас у «Ромы» разница мячей 12-5, а у «Кремонезе» (12-13)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кремонезе» дают 5,70, а на «Рому» — 1,67, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,12.

Прогноз: с большой долей вероятности «Рома» останется в этой встрече без номинальных нападающих (Довбика, Фергюсона, Бэйли и Дибала). Все они в большей или меньшей степени травмированы. Хоть в составе и есть такие умные полузащитники, как Суле, Пеллегрини и Эль-Шаарави, но этого мало, чтобы уверенно переиграть организованных хозяев поля.

Основная ставка: победа «Кремонезе» с форой +1 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с тоталом.

Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,77.