Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев высказался о победе своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

Виталий Гудиев — голкипер «Акрона» globallookpress.com

«Потрясающие эмоции. Было надломленное состояние после второго (пропущенного) мяча, но смогли вытащить матч.

Пестряков — молодец, вернул нас в игру, и Артем (Дзюба) — тоже. Пестрякову я сразу сказал, что его мяч — кандидат на гол сезона, тем более у меня была хорошая позиция для просмотра. Про себя говорил: "Куда ты бьешь? " Вот такие мячи как раз из разряда неберущихся», — передаёт слова Гудиева «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Пари НН» 29-го ноября.