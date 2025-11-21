«Акрон» обыграл «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.
В составе южан отличились Антон Зиньковский на 35-й минуте и Игнасио Сааведра на 56-й минуте.
У «Акрона» дубль оформил Дмитрий Пестряков, отличившись на 63-й и 65-й минутах. Еще один гол забил Марат Бокоев на 80-й минуте.
Результат матча
АкронТольятти3:2СочиСочи
0:1 Антон Зиньковский 35' 0:2 Игнасио Сааведра 56' 1:2 Дмитрий Пестряков 63' 2:2 Дмитрий Пестряков 65' 3:2 Марат Таймуразович Бокоев 80'
Акрон: Виталий Гудиев, Родриго Эсковаль (Стефан Лонча 46'), Йонуц Неделчару, Марат Таймуразович Бокоев, Кристиян Бистрович (Rocha Y. 46'), Хетаг Хосонов, Ифет Джаковац, Boldyrev M. (Артём Дзюба 58'), Солтмурад Бакаев (Эдгар Севикян 66'), Константин Савичев (Роберто Фернандес 46'), Дмитрий Пестряков
Сочи: Иван Ломаев, Сергей Волков (Кирилл Заика 84'), Александр Солдатенков, Руслан Магаль, Александр Коваленко (Александр Осипов 52'), Игнасио Сааведра, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Мартин Крамарич, Франсуа Камано (Руслан Барт 78'), Stojic N.
Жёлтые карточки: Boldyrev M. 53' — Антон Зиньковский 59'
После этого матча «Акрон» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Сочи» — на 15-й позиции (8).