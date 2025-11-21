«Акрон» обыграл «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

Артем Дзюба — нападающий «Акрона» globallookpress.com

В составе южан отличились Антон Зиньковский на 35-й минуте и Игнасио Сааведра на 56-й минуте.

У «Акрона» дубль оформил Дмитрий Пестряков, отличившись на 63-й и 65-й минутах. Еще один гол забил Марат Бокоев на 80-й минуте.

Результат матча Акрон Тольятти 3:2 Сочи Сочи 0:1 Антон Зиньковский 35' 0:2 Игнасио Сааведра 56' 1:2 Дмитрий Пестряков 63' 2:2 Дмитрий Пестряков 65' 3:2 Марат Таймуразович Бокоев 80' Акрон: Виталий Гудиев, Родриго Эсковаль ( Стефан Лонча 46' ), Йонуц Неделчару, Марат Таймуразович Бокоев, Кристиян Бистрович ( Rocha Y. 46' ), Хетаг Хосонов, Ифет Джаковац, Boldyrev M. ( Артём Дзюба 58' ), Солтмурад Бакаев ( Эдгар Севикян 66' ), Константин Савичев ( Роберто Фернандес 46' ), Дмитрий Пестряков Сочи: Иван Ломаев, Сергей Волков ( Кирилл Заика 84' ), Александр Солдатенков, Руслан Магаль, Александр Коваленко ( Александр Осипов 52' ), Игнасио Сааведра, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Мартин Крамарич, Франсуа Камано ( Руслан Барт 78' ), Stojic N. Жёлтые карточки: Boldyrev M. 53' — Антон Зиньковский 59'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 3 Удары мимо 9 49% Владение мячом 51% 1 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 14 Фолы 15

После этого матча «Акрон» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Сочи» — на 15-й позиции (8).