прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.07

21 ноября в 16-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Сочи». Начало встречи — 18:30 мск.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинский клуб на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

В активе «Акрона» четыре победы, шесть матчей вничью и пять поражений при 18-ти забитых и 20-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче команда обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

До этого команда смогла выиграть поединок против «Ростова» (0:1) и поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

В пяти последних матчах одержала три победы, потерпела одно поражение и свела один поединок вничью. Разница мячей на этом отрезке — 7:6.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: под вопросом участие Артема Дзюбы.

Состояние команды: «Акрон» имеет отличные шансы продлить серию без поражений до четырех матчей к ряду. Примечательно, что в первом круге «Сочи» был разгромлен клубом со счетом 0:4.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» занимает предпоследнее, 15-место, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав восемь баллов.

В активе команды всего две победы, два матча вничью и 11 поражений при 12-ти забитых и 36-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче команда минимально уступила «Ростову» со счетом 0:1.

До этого «Сочи» проиграла поединок против «Оренбурга» (1:3) и обыграла в результативном матче очки «Ахмат» (4:2).

В пяти последних матчах одержала всего лишь одну победу и потерпела четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в шести последних матчах «Сочи» выдает серию из четырех поражений и двух побед, которые не могут не радовать. До этого команда показала ужасный период из 16-ти матчей без побед, так что даже такие маленькие радости стоит отметить.

Статистика для ставок

«Акрон» обыграл «Сочи» в первом круге со счетом 4:0

«Сочи» пропустил 12 мячей в пяти последних матчах

У «Сочи» одна победа в пяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрону» дают 2,07, а на «Сочи» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: Ожидаем победу хозяев в этом матче. Это основная ставка.

2.07 Победа хозяев Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Акрон» — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа «Акрона» в матче за 2.07.

Прогноз: Не видим в матче большого количества, так что сыграем на тотале меньше двух мячей.

2.89 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч «Акрон» — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: ТМ 2 в матче за 2.89.