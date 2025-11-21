21 ноября в 16-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Сочи». Начало встречи — 18:30 мск.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинский клуб на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.
В активе «Акрона» четыре победы, шесть матчей вничью и пять поражений при 18-ти забитых и 20-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче команда обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.
До этого команда смогла выиграть поединок против «Ростова» (0:1) и поделила очки с «Локомотивом» (1:1).
В пяти последних матчах одержала три победы, потерпела одно поражение и свела один поединок вничью. Разница мячей на этом отрезке — 7:6.
Не сыграют: под вопросом участие Артема Дзюбы.
Состояние команды: «Акрон» имеет отличные шансы продлить серию без поражений до четырех матчей к ряду. Примечательно, что в первом круге «Сочи» был разгромлен клубом со счетом 0:4.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» занимает предпоследнее, 15-место, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав восемь баллов.
В активе команды всего две победы, два матча вничью и 11 поражений при 12-ти забитых и 36-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче команда минимально уступила «Ростову» со счетом 0:1.
До этого «Сочи» проиграла поединок против «Оренбурга» (1:3) и обыграла в результативном матче очки «Ахмат» (4:2).
В пяти последних матчах одержала всего лишь одну победу и потерпела четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в шести последних матчах «Сочи» выдает серию из четырех поражений и двух побед, которые не могут не радовать. До этого команда показала ужасный период из 16-ти матчей без побед, так что даже такие маленькие радости стоит отметить.
Статистика для ставок
- «Акрон» обыграл «Сочи» в первом круге со счетом 4:0
- «Сочи» пропустил 12 мячей в пяти последних матчах
- У «Сочи» одна победа в пяти последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрону» дают 2,07, а на «Сочи» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.
Прогноз: Ожидаем победу хозяев в этом матче. Это основная ставка.
Ставка: Победа «Акрона» в матче за 2.07.
Прогноз: Не видим в матче большого количества, так что сыграем на тотале меньше двух мячей.
Ставка: ТМ 2 в матче за 2.89.