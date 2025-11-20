Московский ЦСКА получит полностью сумму трансфера за переходы хорвата Николы Влашича и бразильца Бруно Фукса.

Никола Влашич globallookpress.com

«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объёме: ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023-го. Напомним, ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу.

Однако учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.

Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, как уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям — мы находимся в статусе ожидания решения.

Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против "Атлетико Минейро", от которого мы ещё не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору — более € 1,2 млн», — написал директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в соцсети.

Хорватский полузащитник стал футболистом «Вест Хэм» летом 2021 года, в 2022-м лондонский клуб отказался платить армейцам. Бразильский защитник перебрался в «Атлетико Минейро» в январе 2025 года.