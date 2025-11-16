Приход нового главного тренера должен взбодрить команду, но пока что есть одно опражение в активе от сорной Англии (0:2). Сборная Латвии может проявить себя в последнем матче, но сразу 7 игроков основы будут отсутствовать на матче. Может это шанс для перспективной молодёжи? Начало игры — в 20:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

42' А они создают момент, с углового пробил Лукич и пробил хорошо низом из-за штрафной, и спасает снова свою команду Матревикс, дальше пару ударов заблокировали защитники, в том числе Мельник.

40' Тут же ответ от сербов Радоньич бьёт по воротам, с фланга атаковали сербы, пробил игрок точно во вратаря. будет угловой и могут сербы ещё создать пару моментов.

38' Угловой подан, мяч летает в штрафной, нацелены латвийцы увеличить разрыв до комфортных двух мячей, а тут же удар в блок, на подборе снова латвийцы и из ниоткуда ворвался в штрафную Вапне, пробил раз, пробил дважды, но как же хорош Райкович, удары были хороши по силе, но прямо во вратаря. Очень сильное спасение Райковича.

36' Лежит на газоне Йович, а игра продолжается, кажется игрок потянул мышцу, а сербы теряют мяч, Самарджич теперь опасно играет и в своей штрафной, отдаёт передачу на Гутьковского и пробил капитан но РАйкович надёжен. На угловой летит мяч.

35' При угловом вышел вратарь, сыграл кулаками надёжно и дерзко, на него налетел Миленкович и арбитр игру остановил за фол в атаке.

34' Самарджич здорово продвигался к штрафной, от двоих ушёл на короткой дистанции, пробил при этом в блок, всё-таки до углового дело дошло,а Самарджич активно себя проявляет в первом тайме.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 3 Удары мимо 0 60 Владение мячом 40 4 Угловые удары 1 5 Фолы 5

32' Лежит на газоне Савалниекс, после прострела Костича, сбил мячом дыхание попав в грудь игроку. Игрок поднялся на ноги и продолжит игру.

30' Быстрая атака сборной Латвии с фланга, неплохо расчертили, подача с фланга от Тонишевса, но внутри никого нет, мяч прокатился перед вратарём и защитниками, а на дальней находился игрок сборной сербии и забрал мяч.

28' Очередной угловой у ворот сборной Латвии, короткий розыгрыш и Лукич не разобрался куда бежать, отдал на него партнёр, но там куда пошла передача не было игрока. Явно домашняя заготовка закончилась тем, что сербы не готовы ещё взаимодействовать слаженно.

25' Груич мяч потащил вперёд, отыгрался с партнёром, тут же его остановили. Не дают быструю атаку создать сербам, но кажется у хозяев игра не клеится в атаке и из под ножка и позиционная. Грамотно обороняются игроки сборной Латвии.

23' Угловой у ворот сборной Латвии, первый в матче. Он ничем опасным не закончился, а вот вторым темпом на Миленковича была передача, а Мельник отлично сыграл вверху, опередил защитника и выбил мяч на очередной угловой.

22' Длинной передачей теперь решили воспользоваться при выводе со воей половины поля сербы, фолит на Йовиче Мельник.

20' В основном левым флангом атакуют сербы, туда активно смещается Йович и он же делает передачу и мяч вылетел за пределы поля, Живкович не достал до мяча.

19' Гутьковскис в стиле греко-римской борьбы забрал спину и толкнул игрока сборной Сербии, пытаются максимально разрушить атаки сербов латвийцы.

17' Филип Костич нанёс удар после розыгрыша штрафного, но попал в блок, мяч отлетел обратно к средней линии, но Костич приложился знатно, такой мяч мог залететь в ворота легко.

16' Нарушает капитан команды правила Гутьковскис на половине поля соперника, что не похоже на типичную сборную Латвии.

15' Груич нанёс удар, и это один из немногих моментов у ворот Матревикса. Йович сделал на него скидку в штрафной после передачи с фланга.

14' Проводят свою атаку сербы, активно вбегал в штрафную Самарджич, но с фланга передача не прошла, хоть вратарь и прыгнул за мячом, но лишь проводил его за лицевую.

11' ГОООООООООООООЛ! А сборная Латвии открывает счёт! Вот это да. В первой акцентированной атаке пропускают хозяева, на фланге отобрали мяч, убегают в быструю атаку, на фланге передачу отдаёт на Гутьковского партнёр и забивает Владислав второй гол за сборную.

10' Неманья Радониьич красиво сыграл, подпнул мяч себе, перекинул защитника, но красоту продлить не получилось, в защите сыграл против него защитник грамотно и мяч отобрал.

09' Неторопливо катают мяч сербы, сборная Латвии выжидает момента и в защите играют как обычно плотно. Миленкович нарушает правила. Штрафной зарабатывает Дашкевич.

07' Нарушает правила Саша Лукич в высоком прессинге и совершает первый фол в игре.

05' Действуют с позиции силы сербы, что неудивительно, сербы фавориты перед встречей, также сборная Латвии испытывает проблемы с составом.

03' Дакеевич забегал по флангу Ераковича, а защитник легко расправился с игроком, смял его попытку своим действиями в защите.

02' Быстро начали развивать атаки сербы, Йович имел шанс пробить после передачи в штрафную, но решил отдать передачу и прошёл мяч мимо ворот.

01' Первый тайм стартовал, начинаем последнюю игру для команд в группе К. Это первый матч для Велько Пауновича, тренера сборной Сербии на домашней арене.

До матча

19:55 До начала матча остаётся совсем ничего команды готовы выйти на поле, после гимнов начнём последний матч отборочного раунда к ЧМ. Для вас транлсяцию проведёт Владислав Зотов.

Сборная Латвии проводит последнюю разминку на турнире https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044331--serbia-vs-latvia/

19:40 Матч пройдёт на арене «Дубочица» в горде Лесковац, а вместимость стадиона — 8136 зрителей.

Андрей Цыганок провёл 60 игру в составе сборной Латвии, но сегодня он не выйдет на поле https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044331--serbia-vs-latvia/

19:35 Матч обслужит судейская бригада из Испании. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Икер де Франcиско; Ассистенты рефери — Альфредо Морено, Сесар Сото; Судьи ВАР — Алехандро Муньис Руис; Хавьер Альберола

К матчу всё готово, в ожидании встречи https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044331--serbia-vs-latvia/

Стартовые составы

Сербия: Райкович; Костич, Павлович, Миленкович, Еракович; Лукич, Груич, Радонич, Самарджич, Живкович; Йович

Латвия: Матревикс; Савалниекс, Вейпс, Мельникс, Вейсковскис, Тонишевс; Икауниекс, Вапне, Зеленковс, Дашкевичс; Гутьковскис

Сербия

Под конец отборочных сербы ещё могут оставить за собой преимущество более сильного клуба, для нового главного тренера приоритетом будет завершить квалификацию на высокой ноте. Велько Паунович работал в молодёжной сборной Сербии до 20 лет, где в 2015 году выиграл с командой молодёжный ЧМ, обыграв Бразилию в дополнительное время — 1:0 от.

Если сборная Латвии заняла четвёртое место в группе ожидаемо, то от сербов такого результата никто не ожидал, а главное уступили одному из принципиальных соперников, сборной Албании. Албанцы выиграли самый важный матч со счётом 1:0, что решило судьбу всей группы.

Латвия

В последнем матче группы, сборная Латвии может преподнести сюрприз всему футбольному миру, впервые в своей истории обыграв сборную Сербии. У команд хоть и была лишь одна игра, но победа над командой топ уровня, даже в прошлом, позволит Паоло Николато укрепить свой статус как тренера, и получить очки в рейтинге для сборной.

В прошлом матче сборная Сербии забила лишь один мяч, возможно в этом нам тоже не придётся ждать обилия голов, ведь у сборной Сербии проблемы с игрой, а у латвийцев сразу 7 основных игрок отсутствует в списке на матч по разным причинам. Вот список тех, кто не примет участие:Тоберс, Черномордый (на фото), Яунземс, Шитс, Варславанс, Улдрикис и Балодис, Цыганик.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35