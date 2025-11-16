16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Сербия и Латвия. Начало встречи — в 20:00 мск.
Сербия
Турнирное положение: Сербия за тур до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе, набрав 10 очков.
Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, поэтому уже не имеет шансов выйти на мундиаль, поэтому может лишь громко хлопнуть дверью перед завершением отбора.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на квалификацию чемпионата мира, сборная в чужих стенах проиграла Англии (0:2).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на чужой арене одержал победу над Андоррой (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Сербия три раза проиграла при одной победе.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Латвия
Турнирное положение: Латвия за один поединок до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает последнюю, пятую позицию.
Команда на пять очков отстает от нынешнего соперника, а также на четыре пункта опережает последнюю в таблице Андору, поэтому так и останется на этом месте по итогам отбора.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная на чужой арене с результатом 0:0 разошлась мировой с Северной Македонией.
Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации чемпионата мира коллектив остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел разгромное поражение от Англии (0:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Латвия проиграла три раза при двух ничьих.
Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Сербия проиграла
- в трех из четырех последних матчей Сербия проиграла и не забила
- в пяти из шести последних выездных матчей Латвии забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 6.20, успех Латвии — в 14.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.55 и 2.35.
Прогноз: в пяти из шести последних выездных матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника в классе, и при этом в трех из пяти их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: Сербия победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.45