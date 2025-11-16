16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Сербия и Латвия. Начало встречи — в 20:00 мск.

Сербия

Турнирное положение: Сербия за тур до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе, набрав 10 очков.

Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, поэтому уже не имеет шансов выйти на мундиаль, поэтому может лишь громко хлопнуть дверью перед завершением отбора.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на квалификацию чемпионата мира, сборная в чужих стенах проиграла Англии (0:2).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на чужой арене одержал победу над Андоррой (3:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Сербия три раза проиграла при одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Латвия

Турнирное положение: Латвия за один поединок до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает последнюю, пятую позицию.

Команда на пять очков отстает от нынешнего соперника, а также на четыре пункта опережает последнюю в таблице Андору, поэтому так и останется на этом месте по итогам отбора.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная на чужой арене с результатом 0:0 разошлась мировой с Северной Македонией.

Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации чемпионата мира коллектив остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел разгромное поражение от Англии (0:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Латвия проиграла три раза при двух ничьих.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Сербия проиграла

в трех из четырех последних матчей Сербия проиграла и не забила

в пяти из шести последних выездных матчей Латвии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 6.20, успех Латвии — в 14.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних выездных матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.35 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Сербия — Латвия принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника в классе, и при этом в трех из пяти их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

3.45 Сербия победит и тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч Сербия — Латвия принесёт прибыль 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Сербия победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.45