После этого матча Норвегия занимает 1-е место в группе I с 21-м очком в активе. Эстония — на 4-й строчке (4 балла).

Единственный гол у Эстонии записал на свой счет Роби Саарма на 64-й минуте.

Еще 2 гола записал на свой счет Эрлинг Холанн , отметившись голами на 56-й и 62-й минутах.

В составе хозяев дубль оформил Александр Сёрлот , отличившись на 50-й и 52-й минутах.

Норвегия разгромила Эстонию (4:1) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

