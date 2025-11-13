Норвегия разгромила Эстонию (4:1) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.
В составе хозяев дубль оформил Александр Сёрлот, отличившись на 50-й и 52-й минутах.
Еще 2 гола записал на свой счет Эрлинг Холанн, отметившись голами на 56-й и 62-й минутах.
Единственный гол у Эстонии записал на свой счет Роби Саарма на 64-й минуте.
Результат матча
НорвегияОсло4:1ЭстонияТаллинн
1:0 Александр Сёрлот 50' 2:0 Александр Сёрлот 52' 3:0 Эрлинг Холанд 56' 4:0 Эрлинг Холанд 62' 4:1 Роби Саарма 64'
Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе (Фредрик Бьёркан 86'), Сандер Берге, Патрик Берг (Мортен Торсби 74'), Оскар Бобб (Андреас Шельдеруп 69'), Антонио Нуса (Арон Дённум 86'), Александр Сёрлот (Кристиан Торстведт 74'), Эрлинг Холанд
Эстония: Карл-Якоб Хейн, Карол Метс, Расмус Пеэтсон, Рокко-Роберт Шейн (Marten-Chris Paalberg 83'), Маркус Соометс (Мартин Веткал 75'), Кевор Палуметс (Маркус Поом 83'), Роби Саарма (Мартин Миллер 69'), Власий Синявский, Рауно Саппинен (Patrik Kristal 83'), Marten Kuusk, Michael Schjonning-Larsen
После этого матча Норвегия занимает 1-е место в группе I с 21-м очком в активе. Эстония — на 4-й строчке (4 балла).