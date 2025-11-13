Сколько забьет Холанн в матче?

прогноз на матч отбора ЧМ-2026, ставка за 2.32

13 ноября в матче отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют Норвегия и Эстония. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы лидируют в группе I после шести туров, набрав 18 очков и победив в каждом из своих матчей. Разница мячей — 29:3.

Последние матчи: в последнем матче сборная сыграла вничью с Новой Зеландии со счетом 1:1. Команды сыграли товарищеский поединок.

В матчах отбора Норвегия ранее обыграла Израиль со счетом 5:0 и Молдову со счетом 11:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: помимо шести подряд побед Норвегию показывает просто ультимативную атаку. Команда в среднем в отборе забивает по три мяча. Сколько забьет в этом матче?

Эстония

Турнирное положение: Эстония после семи матчей отбора чемпионата мира имеет на своем счету четыре очка и занимает четвертое место из пяти. Сборная лишилась возможности напрямую выйти на мундиаль.

Последние матчи: в последнем матче эстонская команда сыграла вничью с Молдовой (1:1).

До этого Эстония уступила Италии со счетом 1:3 и сыграла по нулям с Андорой в товарищеском матче.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эстония в матчах отбора смогла добыть единственную победу против последней команды группы — Молдовы — со счетом 3:2.

В последнем поединке против Норвегии было минимальное поражение со счетом 0:1. Сборной нечего терять, так что будем ждать открытую игру.

Статистика для ставок

Норвегия играла все матчи

Эстония проиграла последний матч норвежцам со счетом 0:1

Норвегия забила 16 мячей в последних двух матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 21.00, а победа оппонента — в скромные 60.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: Нет причин для сборной Норвегии перед решающим матчем против Италии сыграть полной силой. Ждем крупную победу хозяев.

Ставка: ТБ 5 в матче за 2.32.

Прогноз: Верим, что гости смогут забить. А значит дополнительной ставкой станет ожидание голов от обеих команд.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 3.20.