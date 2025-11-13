В четверг, 13 ноября, сборная Норвегии примет Эстонию в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+2' Звучит свисток на перерыв! Счет 0:0! Отдыхаем 15 минут...

45+1' Карл-Якоб Хейн (Эстония) сильно выносит мяч от своих ворот, борьба в центре поля — много потерь.

45' 1 минуту добавили к первому тайму!

43' Эрлинг Холанн (Норвегия) откликнулся на навес партнера в штрафную и нанес удар головой, но не попал в створ ворот.

41' Оскар Бобб (Норвегия) сместился с левого фланга в центр и попытался пробить, но удар был заблокирован.

39' Сандер Берге (Норвегия) пытался пройти оборону соперника. но получил по ногам, стандарт быстро разыграли хозяева и продолжили позиционную атаку.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 4 Удары мимо 0 69 Владение мячом 31 6 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 6 Фолы 7

36' Эрьян Нюланд (Норвегия) выполнил сильный заброс вперед со свободного удара, но мяч не дошел до партнеров.

34' Василий Синявский (Эстония) на правой бровке попытался пройти вперед, но вовремя остановился, там его ждал защитник — передача пошла назад.

32' Оскар Бобб (Норвегия) подключился в атаку и решил в одиночку пройти к воротам соперника, но защитники выбили на угловой.

29' Александр Сёрлот (Норвегия) неожиданно пробил в ближний угол с угла штрафной, но мяч от ноги Василия Синявского (Эстония) улетел на угловой.

27' Карл-Якоб Хейн (Эстония) классно играет в своей штрафной и прерывает верховую передачу соперника.

25' Кристоффер Айер (Норвегия) навесил на дальнюю штангу, мяч никого не задел, но пролетел в считанных сантиметрах от створа ворот.

23' Юлиан Рюэрсон (Норвегия) лежит на газоне, Рауно Саппинен (Эстония) ударил его по ногам в центре поля.

21' Очередная позиционная атака от хозяев — эстонцы прижались к своим воротам и ждут, что будет делать соперник.

19' Эрлинг Холанн (Норвегия) подстроился под навес на дальнюю штангу и пробил головой, но Кароль Метс (Эстония) вынес мяч с пустых ворот!

18' Антонио Нуса (Норвегия) поймал отскок за пределами штрафной и мощно пробил, но мяч полетел слишком высоко.

17' Роби Саарма (Эстония) фолит вблизи своей штрафной и это перспективный штрафной для хозяев.

15' Отличный прострел с левого фланга в штрафную хозяев от Кароля Метса (Эстония), но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу.

14' Кароль Метс (Эстония) начинает атаку своей команды через левый фланг, а хозяева даже и не думают прессинговать.

12' Микаэль Шеннинг-Ларсен (Эстония) получает по ногам на половине поля соперника, гости быстро разыграли стандарт.

10' Норвегия перешла в позиционную атаку, почти все игроки хозяев на половине поля соперника.

08' Антонио Нуса (Норвегия) легко прошел двух защитников в штрафной и пробил с правой ноги в дальний угол, но немного не докрутил.

06' Александр Сёрлот (Норвегия) навесил вдоль ворот от лицевой линии справа, но Карл-Якоб Хейн (Эстония) уверенно поймал мяч в руки.

04' Кароль Метс (Эстония) получает по ногам на своей половине поля и не может поднятся с газона.

03' Сандер Берге (Норвегия) был слишком активен в штрафной соперника и нарушил правила в атаке.

02' С первых секунд сборная Норвегии взяла мяч под контроль и уже успела заработать два угловых!

01' Раздается свисток арбитра! Матч Норвегия — Эстония начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Ullevaal Stadion». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

19:53 Сегодня в Осло облачно, во время матча температура будет около +3℃.

19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:48 Главным арбитром встречи назначен Матей Юг из Словении.

19:45 Сегодняшний матч пройдет в Осло на стадионе «Ullevaal Stadion», который вмещает 27 200 зрителей.

19:40 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Эстонии. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Норвегия: Нюланд Эрьян, Рюэрсон Юлиан, Айер Кристоффер, Торбьерн Хеггем, Вольфе Мёллер Давид, Бобб Оскар, Берге Сандер, Берг Патрик, Нуса Антонио, Сёрлот Александр, Холанн Эрлинг.

Эстония: Хейн Карл-Якоб, Пеэтсон Расмус, Кууск Мяртен, Метс Кароль, Шеннинг-Ларсен Микаэль, Соометс Маркус, Палуметс Кевор, Саарма Роби,Шейн Рокко Роберт, Синявский Василий, Саппинен Рауно.

Норвегия

Сборная Норвегии великолепно выступает в нынешнем отборочном цикле и имеет прекрасные шансы на путевку на мундиаль. В данный момент «Холанн и компания» занимают после шести туров квалификации первое место в своей группе — они одержали победы во всех своих матчах и имеют на счету 18 набранных очков.

Выход Норвегии на Чемпионат мира с прямой путевкой только в их руках, ведь осталось провести всего два матча. Самой главной победой этой команды является виктория (3:0) над главным конкурентом — сборной Италии. В последнем своем матче норвежцы разгромили Израиль (5:0).

Эстония

Сборная Эстонии никак не проявила себя в этом отборочном цикле и заслуженно занимает предпоследнее место в турнирной таблице Команде осталось провести всего один матч в квалификации, но даже теоретических шансов на путевку ЧМ у нее нет.

В данный момент на счету эстонцев всего четыре набранных очка. добытых в матчах с аутсайдером группы — сборной Молдовы: победа на в гостях (3:2) и ничья дома (1:1). Со всеми другими командами Эстония проигрывала.

Личные встречи

Между собой эти команды провели только один официальный матч и еще три товарищеских. Последняя очная дуэль состоялась в первом круге нынешнего отборочного турнира к Чемпионату мира 2026, там сборная Норвегии на выезде одержала победу со счетом 1:0.

