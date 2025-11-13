Венгрия одолела Армению (1:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Барнабаш Варга на 33-й минуте с передачи Доминика Собослаи.
Результат матча
АрменияЕреван0:1ВенгрияБудапешт
0:1 Барнабаш Варга 33'
Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян, Камо Оганесян (Karen Nalbandyan 77'), Эдгар Севикян (Arayik Eloyan 77'), Styopa Mkrtchyan, Грант-Леон Ранос (Артур Серобян 76'), Жираир Шагоян (Narek Grigoryan 69'), Karen Muradyan (Narek Aghasaryan 90'), Eduard Sperstian
Венгрия: Денеш Дибуш, Бендегуз Болла (Daniel Lukacs 61'), Милош Керкез (Жолт Надь 86'), Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Роланд Шаллаи (Milan Vitalis 71'), Доминик Собослаи, Андраш Шефер, Барнабаш Варга, Каллум Стайлз (Alex Toth 71')
Жёлтые карточки: Грант-Леон Ранос 52' — Андраш Шефер 83'
После этого матча Венгрия занимает 2-е место в группе F c 8-ю очками в активе. Армения располагается на 4-й строчке с 3 баллами.