Венгрия одолела Армению (1:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Барнабаш Варга на 33-й минуте с передачи Доминика Собослаи.

Результат матча

Армения Ереван 0:1 Венгрия Будапешт

0:1 Барнабаш Варга 33'

Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян, Камо Оганесян ( Karen Nalbandyan 77' ), Эдгар Севикян ( Arayik Eloyan 77' ), Styopa Mkrtchyan, Грант-Леон Ранос ( Артур Серобян 76' ), Жираир Шагоян ( Narek Grigoryan 69' ), Karen Muradyan ( Narek Aghasaryan 90' ), Eduard Sperstian

Венгрия: Денеш Дибуш, Бендегуз Болла ( Daniel Lukacs 61' ), Милош Керкез ( Жолт Надь 86' ), Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Роланд Шаллаи ( Milan Vitalis 71' ), Доминик Собослаи, Андраш Шефер, Барнабаш Варга, Каллум Стайлз ( Alex Toth 71' )

Жёлтые карточки: Грант-Леон Ранос 52' — Андраш Шефер 83'