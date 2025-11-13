Сумеет ли сборная Армении ворваться в борьбу за путёвку на ЧМ-2026?

В четверг, 13 ноября, сборная Армении примет сборную Венгрии в рамках 5-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+2' Перерыв. Было игровое преимущество у сборной Венгрии, получилось у гостей реализовать немногочисленный шанс.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Контролируют мяч игроки сборной Венгрии по всему периметру поля.

42' Андраш Шефер подставил ногу под прострел Лоика Него будучи в штрафной Армении, но вратарь хозяев Авакян на чеку, спокойно мяч зафиксировав по центру своих ворот.

40' Позиционная атака сборной Армении, футболисты сборной Венгрии отошли на свою половину поля.

38' Прострел Наира Тикнизяна в штрафную Венгрии, мяч рикошетом от ноги защитника гостей в руки вратарю Дибусу прилетел.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 4 32 Владение мячом 68 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 8 Фолы 3

36' Подача к воротам сборной Армении, на выходе кулаком сыграл вратарь Авакян в последствии столкнувшись со Сперцяном, повреждение у вратаря.

33' Гоооол! 0:1. Барнабаш Варга высоко взмыв в воздух перевисел Стёпу Мкртчяна и головой послал мяч с отскоком от газона, прыжок вратаря Хенри Авакяна оказался тщетным, мяч в угол ворот сборной Армении залетел.

32' Прострел Керкеза в штрафную Армении, никто из партнеров на пути мяча не оказался.

31' Подача Сперцяна в штрафную площадь Венгрии, отбиваются гости, выиграв верховое единоборство.

30' Позиционная атака сборной Венгрии, пока мяч в центре поля контролируется.

29' Подача Собослаи в штрафную Армении, отбились хозяева.

28' Собослаи заработал фол на себе, Сперцян сфолил, готовится подача к воротам Армении со стандарта.

26' Удар Эдгара Севикяна из пределов штрафной Венгрии после прострела Раноса, но мяч попав в одного из защитников гостей до ворот не долетел.

25' Вилли Орбан пробовал пяткой в падении послать мяч в ворота Армении из пределов штрафной хозяев, ничего не получилось.

24' В атаке сборная Армении, пока дело до угроз воротам Венгрии не дошло.

22' Позиционная атака сборной Венгрии, подбираются гости с мячом к штрафной Армении.

19' Собослаи пробил из-за пределов штрафной Армении, успел Стёпа Мкртчян выброситься под мяч и заблокировать.

17' Роланду Шаллаи досталось по ногам от Эрика Пилояна в центре поля, готовится подача к воротам Армении.

15' Больше Венгрия владеет мячом, футболисты сборной Армении активны в прессинге.

12' Удар Шаллаи с линии штрафной площади Армении, заблокировал один из защитников хозяев.

11' Подача с углового к воротам Армении, Доминик Собослаи её выполнил, головой нанес удар Барнабаш Варга, но мяч выше ворот полетел.

08' Прострел Шаллаи вдоль ворот сборной Армении, но некому из партнеров оказалось замкнуть передачу.

07' Завязалась борьба за инициативу, футболисты сборной Армении прессингом мешают развитию атаки гостей.

05' Быстрая атака сборной Венгрии, но, до удара по воротам дело не дошло, успели защитники хозяев вернуться чтобы предотвратить угрозу.

03' Удар Бендегуза Болла из пределов штрафной Армении, мяч выше ворот полетел.

02' Положили мяч на газон игроки сборной Венгрии, и приступили к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Армении!

До матча

19:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, вмещающем 14 530 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Хосе Мария Санчес Мартинес из Испании.

Стартовые составы команд

Армения: Авакян, Пилоян, Сергей Мурадян, Мкртчян, Тикнизян, Оганесян, Карен Мурадян, Севикян, Сперцян, Леон Ранос, Шагоян.

Венгрия: Дибус, Него, Орбан, Салаи, Керкез, Шефер, Стайлз, Собослаи, Болла, Шаллаи, Варга.

Армения

Армения после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с тремя баллами в активе занимает четвертую позицию в группе. Команда на два очка отстает от нынешнего соперника, который находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место), а также на один пункт отстает от третьей в квартете Ирландии.

В своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Ирландии (0:1). Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда снова-таки на чужой арене проиграла Венгрии со счетом 0:2.

В четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Армения проиграла три раза при одной победе. Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе. Эдуард Сперцян и Грант-Леон Ранос — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Венгрия

Венгрия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с пятью очками в активе. Команда на пять пунктов отстает от лидера квартета, Португалии, а также на один балл опережает ближайшего преследователя Ирландию и на два — нынешнего соперника.

В своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошлась мировой с Португалией (2:2). Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 2:0 переиграл Армению.

В четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Венгрия выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении. Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником. Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча между собой. Товарищеский матч в 2004 году и матч отбора ЧМ-2026 завершились с одинаковым счётом 2:0 в пользу сборной Венгрии.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25