13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Армения и Венгрия. Начало встречи — в 20:00 мск.
Армения
Турнирное положение: Армения после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с тремя баллами в активе занимает четвертую позицию в группе.
Команда на два очка отстает от нынешнего соперника, который находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место), а также на один пункт отстает от третьей в квартете Ирландии.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Ирландии (0:1).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда снова-таки на чужой арене проиграла Венгрии со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Армения проиграла три раза при одной победе.
Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Эдуард Сперцян и Грант-Леон Ранос — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Венгрия
Турнирное положение: Венгрия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с пятью очками в активе.
Команда на пять пунктов отстает от лидера квартета, Португалии, а также на один балл опережает ближайшего преследователя Ирландию и на два — нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошлась мировой с Португалией (2:2).
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 2:0 переиграл Армению.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Венгрия выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.
Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Армения проиграла и не забила
- в четырех из пяти последних матчей Венгрии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Венгрия не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.00, успех Армении — в 5.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.78 и 2.05.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в последнем домашнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Венгрии.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75