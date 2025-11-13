13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Армения и Венгрия. Начало встречи — в 20:00 мск.

Армения

Турнирное положение: Армения после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с тремя баллами в активе занимает четвертую позицию в группе.

Команда на два очка отстает от нынешнего соперника, который находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место), а также на один пункт отстает от третьей в квартете Ирландии.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Ирландии (0:1).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда снова-таки на чужой арене проиграла Венгрии со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Армения проиграла три раза при одной победе.

Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Эдуард Сперцян и Грант-Леон Ранос — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Венгрия

Турнирное положение: Венгрия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с пятью очками в активе.

Команда на пять пунктов отстает от лидера квартета, Португалии, а также на один балл опережает ближайшего преследователя Ирландию и на два — нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошлась мировой с Португалией (2:2).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 2:0 переиграл Армению.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Венгрия выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Армения проиграла и не забила

в четырех из пяти последних матчей Венгрии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Венгрия не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.00, успех Армении — в 5.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в последнем домашнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Армения — Венгрия позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Венгрии.

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Армения — Венгрия позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75