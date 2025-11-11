Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович сделал заявление после ухода из стана «красно-белых».

Деян Станкович globallookpress.com

«Я был горд работать в "Спартаке" — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: "Спартак" — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моём сердце.

Я желаю "Спартаку" стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков "Спартака" за поддержку, за то, как они гнали нас вперёд на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать всё за красно-белые цвета. "Спартак" для них — это жизнь!

Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в "Спартаке" — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.

Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлётами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.

"Спартак" — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть всё получится. Желаю "Спартаку" побед!

Ваш Деян Станкович», — приводит обращение Станковича пресс-служба «Спартака».

Ранее сообщалось о том, что исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» станет Вадим Романов.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 15-и туров.