Пресс-служба «Аталанты»﻿ объявила о назначении Раффаэле Палладино главным тренером первой команды. Контракт специалиста рассчитан до конца июня 2027 года.

Раффаэле Палладино globallookpress.com

Палладино ранее работал с «Фиорентиной»﻿, но покинул клуб летом после разногласий с руководством. В последних восьми матчах Серии А «Аталанта» набрала всего шесть очков, включая поражения от «Удинезе»﻿ (0:1) и «Сассуоло»﻿ (0:3), а также шесть ничьих.

По итогам 11 туров в текущем сезоне «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда сыграет с «Наполи»﻿ на выезде.