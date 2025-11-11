Экс-футболист сборной СССР Ринат Дасаев высказался об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

Наверное, все шло к этому, и в том году ничего не показали, и в этом. Хотелось бы русского тренера видеть, но тут уже решит руководство. Отставка Станковича была очевидной.

Хотел бы видеть Аленичева в «Спартаке»? Мне бы хотелось, конечно. Я буду только за«, — цитирует Дасаева "Матч ТВ".

Станкович возглавил "Спартак" в 2024-м году, серб вместе с клубом занял 4-е место в РПЛ и дошел до финала Пути регионов Кубка России.

Аленичев возглавлял "Спартак" с 2016 по 2017-й год.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в РПЛ после 15-ти туров, набрав 25 очков.