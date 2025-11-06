Генуэзский клуб «Дженоа» объявил о назначении на пост главного тренера легенду «Ромы» Даниэле Де Росси.

Даниэле Де Росси genoacfc.it

«Футбольный клуб "Дженоа" объявляет о назначении Даниэле Де Росси тренером первой команды. Новый тренер уже встретился с игроками и проведёт сегодняшнюю тренировку в спортивном центре "Синьорини", — написано в заявлении клуба на официальном сайте.

В качестве тренера 42-летний Де Росси работал со СПАЛом и "Ромой", а как игрок всю карьеру провел в стане джаллоросси.

Сейчас "Дженоа" с 6 очками после 10 туров идет в зоне вылета таблицы Серии А.