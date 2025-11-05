Легенда итальянского футбола Даниэле Де России близок к назначению главным тренером в «Дженоа», сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

Даниэле Де Росси globallookpress.com

По его данным, 42-летний специалист и руководство генуэзского клуба сегодня, 5 ноября, провели переговоры, которые завершились успешно. В ближайшее время о назначении Де Росси в «Дженоа» будет объявлено официально.

В качестве тренера Де Росси возглавлял СПАЛ и «Рому» после отставки Жозе Моуринью. Как играл провел всю карьеру в стане джаллоросси.

После 10 туров «Дженоа» с 6 очками идет на 18-й строчке в таблице Серии А. Прошлый наставник Патрик Вийера был уволен после поражения в 8-м туре. На прошлой игре исполняющим обязанности был Доменико Кришито.