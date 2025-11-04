Нападающий «Барселоны» Рафинья дал комментарий по поводу того, что он не стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2025 года.

«Это было личное разочарование. Когда ты так много отдаёшь себя делу, работаешь каждый день и чувствуешь, что провёл невероятный сезон, естественно, ты надеешься стать одним из лучших. Конечно, финишировать пятым было честью, но мои ожидания были выше», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

В прошлом сезоне 28-летний Рафинья провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и сделал 26 результативных передач.