Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выступил с критикой форварда Беньямина Шешко, который перебрался в команду летом 2025 года за 80 млн фунтов из «РБ Лейпциг».

Беньямин Шешко globallookpress.com

«Он далек по игре от Куньи и Мбемо — других форвардов, которых приобрел "Манчестер Юнайтед".

Шешко выглядит неуклюжим, несколько раз промахивался по воротам. Да, он по-прежнему молодой футболист и еще адаптируется, но за 80 миллионов фунтов хочется чего-то большего», — сказал Гари Невилл.

На счету 22-летнего словенца 10 матчей за «МЮ» и пока два забитых мяча.