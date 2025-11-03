Защитник «Краснодара»﻿ Лукас Оласа прокомментировал победу своей команды над «Спартаком»﻿ в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лукас Оласа globallookpress.com

«Матчи против "Спартака"﻿ всегда получаются сложными. Думаю, мы провели очень хорошую игру. В концовке она усложнилась из-за некоторых моментов, вроде судейских решений. Но мы проделали большую работу и удержали концентрацию до конца», — заявил защитник в интервью клубной пресс-службе.

Матч прошел 2 ноября и завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара»﻿, несмотря на удаления Джона Кордобы и Дугласа Аугусто. После этой победы команда вернулась на первое место в таблице РПЛ, набрав 32 очка.