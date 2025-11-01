Главный матч выходных в Бундеслиге — столкновение двух последних чемпионов. «Бавария» Венсана Компани пока проходит сезон как каток, а обновлённый «Байер» Каспера Юльманна пытается доказать, что после эпохи Алонсо жизнь не закончилась. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16' Эчеверри не убежал от Та, могла опасная контратака получиться у «Байера».

15' Карл пробил с линии штрафной – мимо дальней штанги! Геррейру отлично скинул под удар Леннарту.

14' Та нарушил правила в атаке, снёс Белосьяна.

12' Первый угловой заработала «Бавария».

10' Гнабри не обработал мяч на левом фланге, Артур на скорости перехватил передачу.

08' Карл пробил издалека, в руки Флеккену.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 1 71 Владение мячом 29 1 Фолы 0

07' Тапсоба пробил издалека – неточно.

05' Эчеверри пропустил мяч после пака Поку с фланга, а за спиной был только Киммих.

03' Лаймер пытался войти в штрафную через стенку с Геррейру, не прошёл пас.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

20:25 В Мюнхене 14 градусов без осадков, погода точно не помешает главному матчу тура Бундеслиги.

20:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Дениз Айтекин. Ассистенты: Кристиан Лайхер, Кристиан Гиттельманн. Четвёртый арбитр — Феликс Приган.VAR: Паскаль Мюллер и Маркус Хэкер.

19:45 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Бавария»: Нойер (к), Лаймер, Ким, Бишоф, Горецка, Киммих, Геррейру, Гнабри, Карл, Джексон.

«Байер»: Флеккен, Куанса, Баде, Тапсоба, Белосян, Андрих (к), Гарсия, Артур, Эчеверри, Поку, Шик.

«Бавария»

Восемь побед из восьми, тридцать забитых и всего четыре пропущенных — мюнхенцы снова делают вид, будто в Бундеслиге нет конкурентов. Венсан Компани создал гибрид старой прагматичной «Баварии» и новой атакующей версии, которая громит всех подряд — от «Боруссии» Дортмунд (2:1 в «Класикере») до «Кёльна» в Кубке (4:1).

Команда идёт без поражений во всех турнирах и уже побила рекорд — 14 побед подряд с начала сезона, лучший старт среди всех топ-лиг Европы. Компани не скрывает: плотный календарь с матчами против «Кёльна», «Байера» и «Пари Сен-Жермен» подряд не повод снижать обороты — «мы привыкли играть каждые три дня, и хотим выигрывать всё».

Травмированных по-прежнему немного, но имена громкие: Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала остаются вне игры. Вернулся в заявку Мануэль Нойер, а в атаке снова будет Гарри Кейн, забивающий почти в каждом матче.

«Байер»

После громкого лета с уходом Вирца, Джаки и нескольких лидеров «Байер» пережил перестройку. Теперь у руля Каспер Юльманн — и под его руководством команда потихоньку возвращает тонус. Четыре победы в пяти матчах (включая уверенные 2:0 с «Унионом» и 4:3 с «Майнцем») — отличный старт, если не считать позорного поражения 2:7 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Юльманн активно задействует молодёжь: 21-летний Эрнест Поку и 19-летний Кристиан Кофане стали главными открытиями осени, оба претендуют на награду лучшему новичку месяца в Бундеслиге. А лидер атак, как ни странно, левый защитник Алехандро Гримальдо — четыре гола и три ассиста за восемь туров.

Проблем хватает и здесь: вне состава Палаcиос, Фернандес, Телла и Васкес. Малик Тилльман только возвращается после мышечной травмы, и его участие под вопросом. Но Юльманн не унывает: «Мы знаем, кто перед нами, но и "Бавария" не безупречна. Если сыграем с холодной головой — можем увести очки».

