1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Байер». Начало игры — в 20:30 мск.

Никита ГоловахинНикита ГоловахинРедактор отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» здорово идет, лидируя в Бундеслиге после 8 туров, набрав 24 очков при 30 забитых мячах и 4 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив в гостях «Кельн» со счетом 4:1 в Кубке Германии.

До того команда обыграла гладбахскую «Боруссию» (3:0) в Бундеслиге и разгромила «Брюгге» (4:0) в Лиге чемпионов.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 победы.  В этих поединках «Бавария» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота дважды.

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ито, Мусиала.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бавария» продолжает мощно идти по сезону, показывая свою доминантность и считается не только главным фаворитом на победу во внутренних турнирах, но и крепким претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в текущем сезоне занимает 5-е место в таблице, набрав 17 очков за 8 встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:11.

  • Читайте по теме

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, не без труда справившись с «Падерборном» в Кубке Германии — 4:2.

    До того команда обыграла «Фрайбург» (2:0) в Бундеслиге и разгромно проиграла «ПСЖ» (2:7) в Лиге чемпионов.

    При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл четыре виктории.  Команда отличилась 14 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированы — Фернандес, Паласиос, Телла, Тиллман.

    Состояние команды: «Байер» не лучшим образом стартовал, после чего был уволен со своей должности Эрик тен Хаг, пришедший только летом.

    На смену голландцу пришел Каспер Юламнн, при котором «фармацевты» выиграли в 9 из 10 последних играх и только по дополнительным показателям не находятся в топ-4 Бундеслиги.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» при Компани ни разу не проиграла «Байеру» — 2 победы и ничья
    • «Байер» не проигрывает на протяжении 7 встреч в Бундеслиге
    • «Бавария» выиграла все матчи в текущем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23.  Ничья оценена в 7.40, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

    Прогноз: Матч будет крайне принципиальным для обеих команд, но разница между коллективами весьма очевидна и фактор домашнего поля вполне сможет помочь «Баварии»

    1.85Победа «Бавария» с форой -2Ставка на матч #1Поставить
    Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.85 на матч «Бавария» — «Байер»  позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

    Ставка: Победа «Бавария» с форой -2 за 1.85.

    Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором первый гол в матче будет забит в промежутке с 21 по 30 минуту встречи

    4.80Первый гол на 21-30 минутахСтавка на матч #2Поставить
    Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 4.80 на матч «Бавария» — «Байер»  принесёт чистый выигрыш 3800₽, общая выплата — 4800₽

    Ставка: Первый гол на 21-30 минутах за 4.80