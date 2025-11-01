«Бавария» без проблем справится с «Байером»?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.85

1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Байер». Начало игры — в 20:30 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» здорово идет, лидируя в Бундеслиге после 8 туров, набрав 24 очков при 30 забитых мячах и 4 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив в гостях «Кельн» со счетом 4:1 в Кубке Германии.

До того команда обыграла гладбахскую «Боруссию» (3:0) в Бундеслиге и разгромила «Брюгге» (4:0) в Лиге чемпионов.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 победы. В этих поединках «Бавария» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота дважды.

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ито, Мусиала.

Состояние команды: «Бавария» продолжает мощно идти по сезону, показывая свою доминантность и считается не только главным фаворитом на победу во внутренних турнирах, но и крепким претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в текущем сезоне занимает 5-е место в таблице, набрав 17 очков за 8 встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:11.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, не без труда справившись с «Падерборном» в Кубке Германии — 4:2.

До того команда обыграла «Фрайбург» (2:0) в Бундеслиге и разгромно проиграла «ПСЖ» (2:7) в Лиге чемпионов.

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл четыре виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированы — Фернандес, Паласиос, Телла, Тиллман.

Состояние команды: «Байер» не лучшим образом стартовал, после чего был уволен со своей должности Эрик тен Хаг, пришедший только летом.

На смену голландцу пришел Каспер Юламнн, при котором «фармацевты» выиграли в 9 из 10 последних играх и только по дополнительным показателям не находятся в топ-4 Бундеслиги.

Статистика для ставок

«Бавария» при Компани ни разу не проиграла «Байеру» — 2 победы и ничья

«Байер» не проигрывает на протяжении 7 встреч в Бундеслиге

«Бавария» выиграла все матчи в текущем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 7.40, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

Прогноз: Матч будет крайне принципиальным для обеих команд, но разница между коллективами весьма очевидна и фактор домашнего поля вполне сможет помочь «Баварии»

1.85 Победа «Бавария» с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Бавария» — «Байер» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Бавария» с форой -2 за 1.85.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором первый гол в матче будет забит в промежутке с 21 по 30 минуту встречи

4.80 Первый гол на 21-30 минутах Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.80 на матч «Бавария» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 3800₽, общая выплата — 4800₽

Ставка: Первый гол на 21-30 минутах за 4.80