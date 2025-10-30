Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Полчаса «Кёльн» шёл вразнос — высокий пресс, резкие выпады, ревущая домашняя трибуна. Казалось, «Бавария» впервые за осень поплыла. Но у мюнхенцев есть простой рецепт на такие случаи: выстоять — и ответить сразу нокаутирующим ударом. Амбиции «козлов» разбились о реализм «рекордмейстера», который внешне без особого труда штампует осенние победы.

Лукас Кваснёк перед матчем обещал «прессовать до предела» — и не обманул.  «Кёльн» укусил «Баварию» уже на 10-й минуте.  Исак Йоуханнессон зарядил под перекладину, но Йонас Урбиг, вновь у родных трибун, успел среагировать.  Дальше — ещё смелее!  Каминьский, Шмид и Саид Эль Мала могли забивать из штрафной, но либо сами отправляли мяч мимо, либо упирались в защитников.  «Баварии» пришлось по-настоящему терпеть: центра не было, выносы тонули в красно-белом цунами.

Перфоманс фанатов «Кёльна» перед кубковым матчем с «Баварией»
Логичный гол хозяев пришёл с углового.  Подача Йоуханнессона, Рагнар Ахе продавил опеку Дайо Упамекано и отправил мяч в сетку головой, без шансов для Урбига.  Стадион закипел — но на табло эйфория продержалась считаные минуты.

Рагнар Ахе празднует гол
Мюнхенцы тут же включили хищный инстинкт.  Конрад Лаймер беспрепятственно протащил мяч через центр, удар Йосипа Станишича Рон-Роберт Цилер отразил в неприятную зону, и Луис Диас протолкнул мяч в пустые.  Проблема в другом — колумбиец стоял в очевидном офсайде на момент удара Станишича, а во второй раунд Кубка Германии ВАР не допущен — гол засчитали, хотя по правилам его быть не должно.

Луис Диас празднует гол
И всё же второй мяч «Бавария» соорудила без условностей.  Кейн принял мяч в штрафной слегка в сторону от кипера, но моментально развернулся и с левой пробил в дальнюю девятку.  Тот самый момент, когда разница в классе видна без повторов.

Первый гол Гарри Кейна
«Бавария» не отпустила

Вторая половина началась с ответной волны «Кёльна»: Ахе снова боролся за навесы, а Урбигу пришлось выручать после удара Мартеля.  Но «Бавария» уже перестроилась.  Темп соперника удалось потушить, зато любое свободное пространство мюнхенцы превращали в взлётную полосу.  Диас обязан был закрывать матч на 52-й, но пробил на после выхода 1 на 1 с Цилером.  Но долго горевать не пришлось.  Корнер Киммиха, мягкая дуга на ближнюю, неудачный выход Цилера — и Кейн, как из пневматического пистолета, бьёт головой в створ.  Всё стало понятно.

Второй гол Гарри Кейна
Ну и напоследок контратака в три касания, которую «Бавария», кажется, уже довела до автоматизма.  Александар Павлович разрезал линию первым пасом, Луис Диас вытянул на себя половину обороны и выкатил под «щелчок» Олисе.  Хозяевам оставалось лишь борться за свою гордость.  Они могли забивать второй на 87-й: Линтон Майна попал в внутреннюю сторону стойки… и мяч отлетел прямо в объятия Урбигу — обидно, но трудно говорить о невезении в такой игре.

Игроки «Баварии» празднуют гол
«Кёльн» нашёл в себе характер, «Бавария» продолжает доминировать

И по цифрам, и по ощущению первые 30 минут — лучшие у «Кёльна» за сезон: смелый план, высокий блок, правильные стандарты.  Но чтобы добить «Баварию», одной храбрости мало.  Нужны точность в ключевой передаче, хладнокровие в собственной вратарской и (как ни странно) технологии, которые в Кубке включаются не сразу.  Эпизод с офсайдом Диаса изменил геометрию игры, а дальше вступили в силу привычные законы: Гарри Кейн решает, Киммих дирижирует, Олисе начинает и завершает контратаки, а система Компани умеет пережёвывать соперника.

У мюнхенцев новый рекорд по количеству побед на старте сезона (14), который сам по себе не значит ничего особенного, но сохранится в истории.  После «Байера» в Бундеслиге Компани повезёт свою команду в Париж на, пожалуй, важнейший тест для сегодняшней «Баварии» — битву с «ПСЖ» за виртуальную европейскую корону.