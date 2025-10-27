Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о выступлении туринской команды в текущем сезоне.

Алессандро Дель Пьеро globallookpress.com

«Смена состава и тактики? Не сказал бы, что "путаница" — подходящее слово. Проблема не в тренере, все гораздо глубже, в том числе в том, как команде было тяжело сплотиться в этом сезоне.

Команда оставалась в игре и не заслуживала поражения — возможно, ничья была бы справедливым результатом. Они неплохо смотрелись и против "Реала", проблемы были в матче с "Комо".

В любом случае, при другом тренере эта команда вряд ли выиграла бы скудетто», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

В настоящий момент «Ювентус» занимает только седьмое место в турнирной таблице Серии А.