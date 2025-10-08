Защитник «Реала» Эдер Милитао ответил на вопрос о том, был ли у него в карьере момент, когда он мог завершить карьеру.

Эдер Милитао globallookpress.com

«После второй травмы я подумал об уходе из футбола. Нелегко пройти через такое. Это были тяжелые два года с двумя очень сложными травмами. Вторая воспринимается иначе, потому что ты уже знаешь процесс. Но это непросто. Необходимо быть очень близким к семье, Богу. Это отвлекает тебя от рутины. Внезапно ты оказываешься дома и зависишь от чьей-то помощи. Слава Богу, я оправился от травм и вернулся на высший уровень», — приводит слова 27-летнего Милитао Marca.

В нынешнем сезоне Милитао принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч.