Защитник «Реала» Эдер Милитао ответил на вопрос о том, был ли у него в карьере момент, когда он мог завершить карьеру.

Эдер Милитао
Эдер Милитао globallookpress.com

«После второй травмы я подумал об уходе из футбола.  Нелегко пройти через такое.  Это были тяжелые два года с двумя очень сложными травмами.  Вторая воспринимается иначе, потому что ты уже знаешь процесс.  Но это непросто.  Необходимо быть очень близким к семье, Богу.  Это отвлекает тебя от рутины.  Внезапно ты оказываешься дома и зависишь от чьей-то помощи.  Слава Богу, я оправился от травм и вернулся на высший уровень», — приводит слова 27-летнего Милитао Marca.

В нынешнем сезоне Милитао принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч.