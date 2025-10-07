Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу высказался о неудачных результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

«Серьезно: что плохого в трудностях? Почему все должно быть… Почему мы хотим, чтобы все доставалось нам в красивой упаковке?

Я уверен, что у твоих родителей были трудности в жизни, верно? И они не сдались. Может, ты был безнадёжен в какой-то момент, но они ведь не потеряли надежду, правильно?

Я не хочу тебя задеть, не воспринимай это так. Я хочу сказать, что в наше время, похоже, когда что-то идёт не так, это плохо — и всё. Мы это изменим. Откажемся от этого.

Если что-то нужно исправить, в процессе будут трудности. Это не неизведанная территория для меня, как я и говорил», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

В настоящий момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 5 очков.