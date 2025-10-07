Полузащитник «Сассуоло» Неманья Матич высказался о нынешнем поколении молодых футболистов.

Неманья Матич globallookpress.com

«Мне кажется, новое поколение слишком много играет в PlayStation.

Помимо футбола, вокруг так много отвлекающих факторов — социальные сети, столько всего нужно делать с болельщиками. И это отвлекает от футбола.

В детстве мне повезло, что у меня не было ничего, кроме футбола. Я мог только играть в футбол и другие виды спорта.

Сегодня же у молодежи так много других дел, что непросто сосредоточиться исключительно на спорте.

Они тренируются два часа в день и все, а я был весь день на поле», — цитирует Матича Sky Sport.

Напомним, что Матич ранее выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Рому» и «Лион».