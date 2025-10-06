«Оренбург» назовет нового главного тренера до пятницы этой недели.

Владимир Слишкович globallookpress.com

«Сейчас Оренбург» продолжает переговоры с кандидатами на пост главного тренера. «Решение примут до пятницы — в этот день команда возобновит тренировки после выходных», — сообщает «Чемпионата», ссылаясь на собственные источники.

После матча 11-го тура и поражения от «Ростова» (0:1) в отставку был отправлен прежний наставник Владимир Слишкович.

Сейчас «Оренбург» с 7 очками идет на 14-й строчке в таблице РПЛ. 42-летний Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. Под его руководством были сыграны 36 матчей, в которых она 8 раз победила, 7 раз сыграла вничью и 20 раз потерпела поражение.