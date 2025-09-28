Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес оценил игру своей команды в матче 7-го тура Примеры против «Реала» (5:2).

Хулиан Альварес — нападающий «Атлетико» globallookpress.com

«Совершенно особенный день. Мы понимали важность матча, ведь это было дерби, и нам нужно было набрать три очка дома и сократить отставание от лидера. Мы уходим очень довольными.

Мы полностью контролировали игру. Они забили два быстрых гола, но команда не переставала стараться, двигаясь вперёд. Мы создавали много моментов не только в этом матче; сегодня это повторилось, но мы сыграли эффективно и именно поэтому одержали победу», — приводит слова Альвареса издание AS.

После этого матча «Атлетико» занимает 5-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе. В следующей встрече «матрасники» сыграют против «Айнтрахта» 30-го сентября в Лиге чемпионов.