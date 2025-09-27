«Атлетико» одержал уверенную победу над «Реалом» (5:2) в матче 7-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «матрасников» дублем отметился Хулиан Альварес, отличившись на 51-й минуте с пенальти и на 63-й минуте.

Также, у «Атлетико» голами отметились Робен Ле Норман на 14-й минуте, Александр Сёрлот на 45+3-й минуте и Антуан Гризманн на 90+4-й минуте.

«Реал» забил свои 2 гола еще в 1-м тайме благодаря точным ударам Килиана Мбаппе на 25-й минуте и Арды Гюлера на 36-й минуте.

После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе, а «Реал» — на 1-й позиции (18).