В субботу 27 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Осер». Начало игры — в 22:05 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+4' Первый тайм окончен! Счёт, как и игра на поле складывается в пользу хозяев. Ждём второй тайм.

45+2' Синайоко получил передачу от Намасо в штрафной и нанес удар в одно касание, однако мяч пролетел мимо ворот.

45' К первому тайму добавлено 4 минуты!

45' Меюлю адресовал мяч Кварацхелии, который имел отличную возможность убежать к воротам, однако офсайд помешал развитию атаки.

44' Намасо стал жертвой нарушения правил со стороны Кан-Ина на фланге, за что судья назначил штрафной в пользу «Осера».

43' Хакими откликнулся на передачу Рамуша и пробил с дальней дистанции, но защитник оказался на пути мяча.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 75 Владение мячом 25 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 8 Фолы 4

42' Кварацхелия намеревался врываться в штрафную после передачи Заир-Эмери с центра поля, но Донован опередил его.

41' После розыгрыша углового Синайоко в борьбе с Хакими оказался на газоне в штрафной, но судья оставил этот эпизод без внимания.

40' Овусу сделал подачу в штрафную на Синайоко, но Забарный успел к мячу первым и отправил его на угловой.

39' Намасо имел шанс убежать в штрафную после заброса Дануа, но Бералдо успешно пресёк его атаку.

38' Эрнандес совершил маневр с фланга в центр и выполнил прострел в штрафную, но ни один из партнёров не смог завершить атаку ударом по воротам.

37' Намасо запустил контратаку по флангу и адресовал мяч Синайоко, но Бералдо не позволил сопернику убежать и совершил отбор.

35' Луис Энрике проводит первую замену в матче: Витинью уходит, на поле выходит Ашраф Хакими.

33' ГОЛ! Илья Забарный празднует первый гол за ПСЖ — 1:0! После розыгрыша углового Витинья нашёл передачей дальнюю штангу, где Забарный в красивом прыжке переиграл вратаря, отправив мяч над его руками.

31' Кварацхелия наносил удар головой с выгодной точки в штрафной, но несмотря на качество удара, вратарь проявил себя великолепно!

30' Гонсалу Рамуш в попытке отобрать мяч у соперника совершил грубый фол, за который арбитр назначил штрафной в пользу «Осера».

29' Намасо сделал качественный навес в штрафную, но оборона противника оказалась проворнее и выбила мяч.

28' С правого края поля Заир-Эмери выполнил передачу на Рамуша, но тот не смог направить мяч в цель.

25' Дальний заброс Кан Ин Ли не нашёл адресата среди партнёров по команде. Мяч оказался за линией ворот.

23' На фланге Сеная жёстко сыграл в подкате против оппонента, и судья наказал его предупреждением!

22' Касимир адресовал мяч по флангу на ход Овусу, но тот допустил потерю, не сумев качественно обработать передачу, и Забарный перехватил инициативу.

20' Великолепный рывок Лукаса Беральдо завершился ударом головой с выгодной позиции, однако мяч просвистел мимо правой штанги и покинул поле.

19' Игрок «Осера» Сиве активно привлекает внимание медиков, демонстрируя признаки возможного тяжёлого повреждения.

18' В центре поля Синайоко совершил фол против Забарного, наступив ему на ногу, после чего судья назначил штрафной удар.

17' Благодаря передаче Мбайе Кан-Ин оказался в штрафной площади, но защитники не дали ему шанса пробить по воротам.

16' Прорвавшись по флангу, Витинья выполнил подачу в штрафную на Рамуша, но Сиве оказался сильнее в борьбе за мяч.

15' Вблизи лицевой линии Мбайе сделал попытку отдать мяч Рамушу, но Акпа в блестящем подкате опередил адресата передачи.

14' Кварацхелия продемонстрировал превосходство над соперником на фланге, после чего выполнил прострел, но мяч, задев ногу защитника, ушёл на угловой.

13' В центре поля произошёл успешный отбор мяча Касимиром, после чего последовала передача на Синайоко, однако защитник не дал ему убежать и отвоевал мяч обратно.

12' Витинья выполнил опасную диагональную передачу в штрафную на Рамуша, но тот допустил ошибку при обработке мяча, позволив обороне перехватить инициативу.

11' Синайоко показал высокий уровень тактического мышления, заработав важный штрафной для команды своей грамотной подставой в центре поля.

10' Овуса провёл успешную контратаку по флангу и направил мяч в центр штрафной, однако Забарный помешал Синайоко нанести удар.

08' Томас Леонард присудил штрафной удар против Лукаса Беральдо за задержку, что позволило «Осеру» получить угловой.

07' Почти голевой эпизод возник после навеса Гонсалу Рамуша, однако Донован Леон продемонстрировал отличную реакцию и забрал мяч.

06' Заир-Эмери попытался пробить с края штрафной, но не хватило силы в ударе! Донован Леон без труда отразил угрозу.

05' Получив мяч в штрафной, Хвича Кварацхелия нанёс удар, который прошёл мимо правой штанги.

04' Рамуш получил передачу от Мбайе в штрафной после заброса с правого фланга, но Сьерральта помешал нанести удар.

03' ПСЖ ведёт методичную атаку, постепенно приближаясь к воротам противника.

01' В сегодняшнем матче ПСЖ примет у себя на домашнем поле команду «Осер». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

21:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Томас Леонар из Франции.

21:40 Команды встретятся между собой в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», который вмещает в себя 48 229 болельщиков.

21:30 «Осер»: Донован Леон, Жосуэ Касимир, Джидеон Менса, Франсиско Сьерральта, Телли Сиве, Марвин Сенайя, Дэнни Намасо, Кевен Дануа, Элиша Овусу, Лассине Синайоко, Секу Мара.

21:30 ПСЖ: Люка Шевалье, Вильям Пачо, Илья Забарный, Маркиньос, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Варрен Заир-Эмери, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш, Хвича Кварацхелия.

ПСЖ

Парижский клуб ПСЖ подходит к важному матчу 6-го тура Лиги 1 в непростом, но всё ещё достаточно уверенном положении. Команда сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Интересно, что парижане делят первое место по набранным очкам с «Монако», но именно монегаски сейчас возглавляют турнирную таблицу.

Домашние матчи в этом сезоне складываются для ПСЖ особенно удачно. На стадионе «Парк де Пренс» команда провела две игры, в которых не только набрала максимум возможных очков, но и не пропустила ни одного мяча в свои ворота.

Однако последние результаты команды показывают некоторую нестабильность. После впечатляющей победы над «Аталантой» со счётом 4:0 в матче Лиги чемпионов парижане неожиданно уступили «Марселю» со счётом 0:1 в прошлом туре чемпионата. До этого поражения ПСЖ демонстрировал отличную форму в Лиге 1, одержав четыре победы подряд. В этих матчах команда уверенно обыграла «Ланс» (2:0), «Тулузу» (6:3), «Анже» (1:0) и «Нант» (1:0).

Сейчас команда испытывает определённые кадровые проблемы. В предстоящем матче не смогут принять участие ключевые игроки атакующей линии Усман Дембеле и Дуэ, которые выбыли из строя из-за травм. Также не помогут команде Камара и Нджианту, которые сейчас находятся в расположении своих национальных сборных.

Несмотря на эти потери, ПСЖ остаётся одним из главных фаворитов чемпионата. Тренер команды Луис Энрике, несомненно, постарается найти оптимальное решение для предстоящей игры против «Осера», учитывая все имеющиеся кадровые ограничения.

«Осер»

«Осер» традиционно выступает в роли крепкого середняка французского чемпионата, и нынешний сезон не стал исключением. После пяти сыгранных туров команда расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 6 очков.

Интересно отметить территориальную особенность выступлений команды: все свои очки в текущем сезоне «Осер» добыл исключительно в домашних матчах. При этом выездные встречи пока не приносят команде успеха, в двух гостевых матчах набрать очки не удалось.

Последние результаты команды показывают определённую нестабильность. В последнем матче чемпионата «Осер» сумел одержать важную победу над «Тулузой» со счётом 1:0, забив решающий гол практически перед самым перерывом. Однако до этого команда потерпела поражение от «Монако» (1:2), а также уступила «Нанту» (0:1) и «Ницце» (1:3).

В предстоящем матче команда столкнётся с серьёзными кадровыми потерями. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Оппегард, а также не выйдут на поле травмированные Бауи-Куала, Диоманд и Эль-Аззузи.

Статистика показывает, что с результативностью у команды есть определённые проблемы: за пять матчей забито всего 4 мяча при 6 пропущенных. Тем не менее, стоит отметить, что в последних трёх очных встречах с ПСЖ «Осер» однажды сумел добиться ничьей, что даёт надежду на достойное сопротивление и в предстоящем поединке. Команда явно настроена дать бой фавориту и постараться отобрать очки у парижан.

Очные матчи

Противостояние ПСЖ и «Осера» традиционно складывается в пользу парижан, хотя гости иногда способны дать бой фавориту. В последних встречах команды показывают разные результаты: от разгромных побед ПСЖ до ничьих.

