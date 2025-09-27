прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.20

ПСЖ встретится с «Осером» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 27 сентября и начнется в 22:05 по мск.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане занимают 2-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. ПСЖ временно пропустил на 1-ю строчку в лиге «Монако», который набрал такое же количество баллов.

Команда провела 2 матча на своем поле в нынешнем сезоне Лиги 1, набрав максимальные 6 очков. При этом, ПСЖ не пропустил ни одного гола при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда уступила «Марселю» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 5-й минуте. Матчем ранее ПСЖ разгромил «Аталанту» (4:0) в общем этапе Лиги чемпионов.

До матча с «Марселем» у ПСЖ было 4 победы подряд в Лиге 1. За этот отрезок парижане обыгрывали «Ланс» (2:0), «Тулузу» (6:3), «Анже» (1:0) и «Нант» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Дембеле, Дуэ (у обоих — травмы), Камара и Нджианту (оба — в сборной).

Состояние команды: ПСЖ, как обычно, уверенно выступает в Лиге 1, но на пятки наступает «Монако». Обычно, все конкуренты отваливаются довольно быстро из-за полнейшего доминирования парижан.

У ПСЖ отсутствуют ключевые игроки в атакующей линии — Дембеле и Дуэ. Это точно повлияет на игру команды, но Луис Энрике наверняка найдет ключи к предстоящему сопернику — «Осеру».

«Осер»

Турнирное положение: Команда уже несколько лет является крепким середняком в Лиге 1. После 5-и туров в нынешнем сезоне «Осер» занимает 10-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

Стоит отметить, что все очки в нынешнем сезоне команда набрала только на своем поле. «Осеру» не удалось набрать ни единого балла в гостях при 2-х сыгранных матчах.

Последние матчи: В прошедшей встрече Лиги 1 команда обыграла «Тулузу» со счетом 1:0, забив победный гол на 45+2-й минуте. До этого «Осер» уступил «Монако» (1:2).

В последних 4-х матчах команда трижды проиграла и однажды победила. За этот период «Осер» также уступил «Нанту» (0:1) и «Ницце» (1:3).

Не сыграют: Оппегард (красная карточка), Бауи-Куала, Диоманд и Эль-Аззузи (у всех — травмы).

Состояние команды: «Осер» довольно успешно начал сезон, набрав 6 очков на старте, но с результативностью у команды есть проблемы, забив только 4 мяча при 6-и пропущенных.

Естественно, «Осеру» тяжело даются матчи против ПСЖ. Несмотря на это, в последних 3-х очных встречах команды однажды сыграли вничью. «Осер» попытается вновь отобрать очки у парижан.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в Лиге 1 ПСЖ выиграл 4 раза

«Осер» проиграл 3 раза из последних 4-х встреч

В последних 3-х очных матчах команды однажды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.16, победа «Осера» — 15.00, ничья — за 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.30 соответственно.

Прогноз: ПСЖ начнет матч активно, забив уже в 1-м тайме.

2.20 Индивидуальный тотал ПСЖ 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: ПСЖ не допустит 2-е поражение подряд. Команда уверенно победит.

2.13 Победа ПСЖ с форой (-2.5). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Победа ПСЖ с форой (-2.5) за 2.13.