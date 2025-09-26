Вечером в пятницу на «Альянц Арене» пройдет матч 5-го тура Бундеслиги: «Бавария» примет «Вердер». Хозяева лидируют в чемпионате с идеальным результатом — 12 очков в четырех играх, а гости располагаются на 14-й строчке. Это единственный домашний матч «Баварии» в Октоберфест — что добавляет особого антуража. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+2' Хейн отразил удар издали от Гнабри перед собой, но защитники не допустили добивания.

45' Добавлено 2 минуты.

45' ГОООООООЛ! Сделал паузу в разбеге Кейн и уложил мяч в правый угол, Хейн прыгнул в другую сторону. 2:0 и 99-й гол Гарри Кейна за «Баварию».

44' Пенальти в ворота «Вердера»! Фридль сбил Кейна в своей штрафной!

43' Олисе на Кейна отдавал в штрафную, неточно.

42' Хейн выскочил из ворот до самой бровки и головой выбил мяч у Олисе! Кажется, француз в шоке был от такого забега вратаря.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 4 Удары мимо 0 67 Владение мячом 33 4 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 6 Фолы 0

41' Олисе сместился под левую и пробил из-за штрафной — в руки Хейну.

39' Фридль помешал Кейну внести мяч в пустые ворота! Уже в пустые мог забивать Гарри, но защитник спас.

38' У Горецки не получилось обработать мяч на линии штрафной, справились защитники.

36' Хейн сыграл на выходе, опередил Диаса после паса Олисе.

35' Опасно простреливал Гнабри вдоль ворот! Но не успел на дальнюю штангу Диас.

34' И снова не вяжется в атаке у «Вердера». Агу подключился по левому флангу, но мяч не смогли ему доставить.

32' Нджинма предъявляет партнёрам за неточную передачу на ход. Не клеится атака у гостей сегодня.

30' Шмид пробил со штрафного — прямо в Горецку попал.

30' Нджинма заработал штрафной метрах в 25-ти от ворот «Баварии». Шанс для гостей.

29' Лаймер забросил на Диаса в штрафную, того оттеснил от мяча защитник.

27' Хейн тащит удар низом от Кейна! Снова с левой бил Гарри, пока не может пробить кипера.

26' Боэ блестяще остановил контратаку «Вердера»! Не отпустил Мбангулу в отрыв и отобрал мяч в центре поля.

25' Кулибали прервал прострел Боэ с правого фланга, хорошо сыграл в своей штрафной.

22' ГОООООООООООЛ! «Бавария» впереди! Олисе навешивал с правого фланга, Та пробил пяткой с лёта – и после рикошета от Диаса мяч влетел в сетку, 1:0!

21' Олисе прорвался в штрафную, отпихнул Феликса Агу, но попал в него мячом, прострелить не получилось.

20' В штрафную на Гнабри верхом отдавал Кейн, снова защитник первый на мяче.

17' Кейн с центра поля забрасывал на Лаймера, но защитник успел первым сыграть.

15' Хейн здорово сыграл на выходе в своей штрафной после навеса с угла поля.

14' От лицевой линии простреливал Лаймер во вратарскую, лишь угловой получилось заработать.

12' «Вердер» подал первый угловой в матче — Та головой вынес мяч из своей штрафной.

11' Шмид неточно отдал на фланг Пуэртасу, могло получиться опасно.

10' Кейн потерял мяч на своей половине, но не получилось у гостей даже доставить мяч в штрафную, Боэ помешал навесить с левого фланга.

08' Боэ навешивал справа, Диас пробил головой мимо дальнего угла.

07' Шмид скидывал мяч партнёру в штрафную, но там только Мануэль Нойер.

05' Тащит Хейн удар Кейна! По сути 1 на 1 вышел англичанин, но кипер успел выйти и перекрыть траекторию.

03' Мимо с левой пробил Кейн! Первый момент у хоязев.

02' Боэ навесил с правого фланга — сверху на сетку опустился мяч.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

21:20 В Мюнхене сегодня 12 градусов при высокой влажности — температура не самая праздничная для Октоберфеста, но идеальная для футбола.

21:00 Судейская бригада на матч «Бавария» — «Вердер»: главный арбитр — Франк Вилленборг, помощники — Саша Тилерт и Ян Зайдель. Четвёртый судья — Феликс Приган, ВАР — Даниэль Зиберт, ассистент ВАР — Юстус Цорн.

20:35 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Бавария»: Нойер, Боэ, Та, Упамекано, Лаймер, Горецка, Бишоф, Гнабри, Олисе, Диас, Кейн.

«Вердер»: Хейн, Сугавара, Фридль, Кулибали, Агу, Линен, Стейге, Шмид, Мбангула, Пуэртас, Нджинма.

«Бавария»

Подопечные Венсана Компани продолжают громить соперников: после победы над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов мюнхенцы в Бундеслиге разобрались с «Хоффенхаймом» (4:1). Главный герой — Гарри Кейн, оформивший хет-трик. В сумме «Бавария» забила 18 мячей за 4 тура — это рекорд лиги.

Есть и проблемные моменты: защита пока не безупречна, пропущено 6 голов в 5 встречах, всего одна «сухая» игра. При этом атака работает без сбоев: команда ни разу не забила меньше двух, а дома одержала три победы с общим счетом 14:1.

Кадровые потери существенные: вне игры Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис, Хироки Ито, Йосип Станишич и вратарь Йонас Урбиг. Зато к матчу готов Ким Мин Чжэ, а Йозуа Киммих проведет 300-й матч в Бундеслиге.

Этот поединок — особенный для «Баварии»: первый и единственный домашний матч в период Октоберфеста. По традиции команда выйдет на поле в специальной джерси, посвящённой празднику. В Мюнхене рассчитывают отметить и фестиваль, и идеальный старт сезона очередной победой.

В последних 31 официальных матчах «Бавария» проиграла «Вердеру» всего раз. Но именно это поражение (0:1) произошло в Мюнхене в ноябре 2023-го. Последние же семь встреч завершились победами мюнхенцев с общим счетом 26:3.

«Вердер»

Команда Хорста Штеффена набрала 4 очка в четырех турах, но календарь был тяжелым: поражения от «Фрайбурга» и «Байера», ничья с «Байером» (3:3) и разгром «Боруссии» М (4:0). Проблема очевидна — оборона: 10 пропущенных мячей, худший показатель в лиге.

В атаке команда смотрится смелее. Лидеры — Романо Шмид и Джастин Нджинма, у обоих по два гола. К составу присоединился арендованный у «Байера» Виктор Бонифейс, который точно усилит линию нападения.

К матчу с «Баварией» «Вердер» подойдёт с кадровыми потерями. Не сыграют защитники Митчел Вайзер, Оливье Деман и Никлас Штарк, а также вратарь Мио Бакхаус. Его заменит Карл Хейн, для которого это будет дебют в Бундеслиге.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.