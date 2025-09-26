прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.25

26 сентября в матче 5-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вердер». Начало игры — в 21:30 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: нельзя было стартовать в новом сезоне лучше, чем это сделал мюнхенский коллектив.

«Баварцы» добыли четыре победы, набрали 12 баллов из 12 возможных и лидируют в турнирной таблице Бундеслиги.

За четыре тура мюнхенцы смогли забить целых 18 мячей, а пропустили всего лишь три.

Последние матчи: в текущем сезоне чемпионата страны «красные» смогли победить «Хоффенхайм» (4:1), «Гамбург» (5:0), «Аугсбург» (3:2) и «РБ Лейпциг» (6:0).

Также команда из Мюнхена стартовала с победы в Лиге чемпионов, выиграв у «Челси» (3:1).

Помимо этого ФКБ переиграл «Вехен» (3:2) в Кубке Германии и «Штутгарт» (2:1) — в Суперкубке Германии.

Не сыграют: в лазарете находятся Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала, Хироки Ито и Йосип Станишич.

Состояние команды: команда Венсана Компани, судя по всему, не будет иметь конкурентов в очередном сезоне. Это и показал старт сезона. Пока что «Бавария» сметает всех своих конкурентов во всех турнирах.

Безусловно, «Бавария» должна становиться чемпионом Германии, а вот в плей-офф Лиги чемпионов будет в разы сложнее. Думается, что если в Бундеслиге все будет идти хорошо, то ставка потом будет сделана именно на самый престижный еврокубок.

«Вердер»

Турнирное положение: старт сезона в исполнении бременцев точно нельзя назвать успешным.

В первых четырех турах «зелёно-белые» смогли набрать только четыре очка и занимают 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Бременский коллектив в этих матчах восемь раз поразил ворота соперников и десять раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «музыканты» проиграли «Фрайбургу» (0:3), но выиграли у «Боруссии» М (4:0).

До этого же команда из Бремена сыграла вничью с «Байером» (3:3) и уступила «Айнтрахту» (1:4).

Не сыграют: травмированы Оливье Деман, Митчелл Вайзер, Джулиан Малатини, Самюэль Мбангула и Никлас Штарк.

Состояние команды: в настоящий момент «Вердер» нельзя назвать грозной силой, но подопечные Хорста Штеффена являются крепким середняком чемпионата.

Думается, что «Вердер» не должен бороться за выживание в этом сезоне, но если продолжит выступать таким же образом, то все может быть. В прошлом сезоне команда финишировала восьмой.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла все 7 матчей текущего сезона

«Вердер» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Бавария» победила «Вердер» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 11.00, а победа «Вердера» — в 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.18 и 4.90.

Прогноз: «Бавария», конечно, должна побеждать, но вполне может не выиграть крупно.

2.25 победа Вердера с форой+2,5

Ставка: победа «Вердера» с форой+2,5 за 2.25.

Прогноз: «Бавария» в этом сезоне тоже частенько пропускает, поэтому вполне обе могут забить.

1.90 обе забьют

Ставка: обе забьют за 1.90.