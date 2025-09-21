Сегодня 2-й тайм Оренбург — Динамо: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ LiveSport.Ru Редакционный материал Подписаться + Иван Сергеев globallookpress.com

В воскресенье, 21 сентября, «Оренбург» примет московское «Динамо» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции 52' Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

50' Лежит на газоне Артём Касимов («Оренбург»), ему оказывают помощь. Небольшая пауза в игре.

50' Прострел справа от Маухуба («Динамо»), который в подкате выбивает Георгий Зотов («Оренбург») — угловой подадут гости.

49' Эдуардо Кейрос («Оренбург») делает дальний выброс мяча из аута в штрафную гостей, там мяч перехватывает Рубенс («Динамо»).

48' Богдан Овсянников («Оренбург») длинным забросом начинает атаку хозяев, но Касерес («Динамо») все подчищает в защите и выносит мяч от своих ворот.

Статистика матча 48% Владение мячом 52%

47' Замен в перерыве команды не делала, на поле все те же футболисты, что и начинали эту встречу.

46' Стартовал второй тайм!

45+3' Свисток арбитра! Первый тайм окончен! На табло 0:0! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Анри Чичинадзе («Оренбург») нарушает правила на Эль-Мехди Маухубе («Динамо») и получает желтую карточку

45+1' Максим Савельев («Оренбург») попытался пробить через себя после навеса в штрафную гостей, но Касерес («Динамо») снял мяч с ноги, выбив его в аут.

45' 2 минуты добавлено к первому тайму!

43' Бактиёр Зайнутдинов («Динамо») отдает в центральную зону перед штрафной «Оренбурга», Бителло («Динамо») цепляется за мяч и пробрасывает его вперед, но пока только угловой.

41' Касерес («Динамо») длинным пасом грузит в штрафную на Бителло («Динамо»), тот замешкался и потерял мяч.

40' Бителло («Динамо») поборолся за мяч на линии штрафной, но ему поставил корпус Эмил Ценов («Оренбург») и оттеснил — дальше пошла атака хозяев.

38' Рубенс («Динамо») далеко выбрасывает аут, сразу обостряя игру с левого фланга атаки московского клуба.

37' Валерий Карпин («Динамо») чем-то недоволен и активно подсказывает своим игрокам с бровки, как нужно действовать.

35' Быстрая контратака «Динамо», но Артём Касимов («Оренбург») в шикарном подкате прерывает ее, выбив мяч в аут из-под ноги Бителло.

34' Максим Осипенко («Динамо») начинает атаку гостей через длинный вынос, но он оказался неточным.

33' «Динамо» включает высокий прессинг на половине поля соперника и не дает выйти из защиты без борьбы.

31' Рубенс («Динамо») пытается пройти по левому флангу, добирается до лицевой и навешивает в штрафную хозяев. Мяч выбит Артёмом Касимовым («Оренбург»).

30' Опасный прострел в штрафную «Динамо» от Ивана Игнатьева («Оренбург»), но мяч не нашел адресата — никто из партнеров не откликнулся.

28' Даниил Фомин («Динамо») получил желтую карточку за фол на Ираклии Квеквескири («Оренбург»)

27' Передача в штрафную оренбургского клуба от Антона Миранчука («Динамо») — мяч в руках Богдана Овсянникова («Оренбург»), вратарь классно сыграл на выходе.

26' Длинный заброс хозяев на Максим Савельев («Оренбург»), однако его накрывает Рубенс («Динамо») и мяч уже у гостей.

25' Эль-Мехди Маухуб («Динамо») получил мяч в центре штрафной, разворачивается и мощно бьет с правой ноги, но не попадает в створ ворот.

24' Антон Миранчук («Динамо») разгоняет атаку хозяев через центр поля. Пока без обостряющих передач.

22' Первая желтая карточка в матче6 ее получает Ираклий Квеквескири («Оренбург») за неаккуратный подкат на Бителло («Динамо»).

20' Артём Касимов («Оренбург») и Эль-Мехди Маухуб («Динамо») столкнулись головами в воздухе. небольшая пауза — им оказывают помощь.

19' Евгений Болотов («Оренбург») ловит мяч на ногу после череды рикошетов, пробивает по воротам гостей, но мяч попадает в игрока «Динамо» и улетает на угловой.

18' Максим Савельев («Оренбург») лежит на газоне и это перспективный стандарт у ворот «Динамо».

16' Рубенс («Динамо») зарабатывает угловой для своей команды после прохода по левому флангу атаки.

15' Розыгрыш углового низом в исполнении «Оренбурга, сброс мяча под удар Георгию Зотову — удар пришелся мимо ворот!

13' Длинный заброс вперед от "Оренбурга", мяч летит прямо на ногу Хуану Хосе Касересу (»Динамо«) и тот предпочел не рисковать, просто мощно выбил мяч за боковую линию.

11' Фахд Муфи (»Оренбург«) прорывается по правому флангу, обводит Рубенса (»Динамо«), но не без помощи рук — судья заметил нарушение правил.

10' Рубенс (»Динамо«) навешивает в штрафную, однако защитники хозяев выносят мяч.

09' Быстрая контратака "Оренбурга" завершается фолом в нападении со стороны Георгия Зотова.

07' Плотный удар по воротам "Динамо" от Евгения Болотова (»Оренбург«), но он приходится в одного из защитников московского клуба и улетает за пределы поля.

06' Навес в штрафную гостей: падение Фахда Муфи (»Оренбург«), но судья не реагирует.

05' "Оренбург" попытался выйти из своей зоны через дальний заброс, мяч у Иван Игнатьев и он зарабатывает первый угловой в матче.

04' Фол со стороны гостей: Эль-Мехди Маухуб (»Динамо«) нарушил правила на Ираклии Квеквескири (»Оренбург«).

03' Длинный заброс в штрафную хозяев, но Богдан Овсянников (»Оренбург«) надежно ловит мяч в руки.

02' Борьба в центре поля — "Динамо" берет под контроль мяч с первых минут встречи.

01' Раздается свисток арбитра! Матч "Оренбург" — "Динамо" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

11:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона "Газовик". Игра вот-вот начнется!

11:55 Сегодня в Оренбурге солнечно, во время матча температура будет около +20℃.

11:51 Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок.

11:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

11:45 Сегодняшний матч пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".

11:40 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 9-го тура российской Премьер-лиги между "Оренбургом" и московским "Динамо". Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

"Оренбург": Овсянников Богдан, Касимов Артём, Ценов Эмил, Чичинадзе Анри, Муфи Фахд, Кейрос Эдуардо, Болотов Евгений, Квеквескири Ираклий, Зотов Георгий, Савельев Максим, Игнатьев Иван.

"Динамо": Лунёв Андрей, Касерес Хуан Хосе, Зайнутдинов Бактиёр, Осипенко Максим, Рубенс, Фомин Даниил, Глебов Данил, Миранчук Антон, Маухуб Эль-Мехди, Сергеев Иван, Бителло.

"Оренбург"

"Оренбург" после восьми проведенных туров находится в зоне вылета, занимая 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету "сине-белых" только семь набранных очков, а разница забитых и пропущенных голов составляет (-3) — 10:13. В последнем туре оренбургский клуб ездил в гости к нижегородскому "Пари НН" и уступил со счетом 1:3.

В Кубке России "Оренбург" выступает неплохо и имеет хорошие шансы пройти в плей-офф. Накануне команда в серии пенальти обыграла казанский "Рубин" (1:0) и переместилась на второе место в своем квартете.

"Динамо"

Перед началом сезона "Динамо" рассматривалось, как один из претендентов борьбу за медали РПЛ, но по ходу чемпионата стало понятно, что у московского клуба много проблем и ему бы хоть в середине таблицы удержаться. В данный момент столичная команда занимает только 11-ю строчку, а это всего 2 очка от зоны вылета.

В двух последних турах "Динамо" набрало всего одно очко. Сначала москвичи уступили одноклубникам из Махачкалы (0:1), а затем скатали вничью со "Спартаком" (2:2). Свой последний официальный матч "Динамо" провело в Кубке России, там в 4-м туре был обыгран "Сочи" со счетом 4:0.

Личные встречи

Между собой соперники играют часто и в этом противостоянии доминирует "Динамо". Московский клуб выиграл пять из шести последних очных дуэлей, еще одна встреча завершилась вничью. Свой предыдущий матч команды играли в рамках РПЛ прошлого сезона, он завершился крупной победой "Динамо" со счетом 5:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45