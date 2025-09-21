прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.45

«Оренбург» встретится с «Динамо» М в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 21 сентября и начнется в 12:00 по мск.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице чемпионата России с 7-ю очками в активе после 8-и туров. «Оренбург» отстает от 12-й позиции на 1 балл.

К тому же, команда не слишком удачно действует на своем поле, набрав всего 4 балла из 15-и возможных дома. По этому показателю «Оренбург» занимает 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Рубин» по пенальти в Кубке России, а до этого «Оренбург» уступил «Пари НН» (1:3) в РПЛ, провалив 2-й тайм.

Стоит отметить, что команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей в чемпионате России. За этот период «Оренбург» дважды сыграл вничью и однажды уступил.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Оренбург» не может похвастаться отличном стартом сезона. Команда находится в зоне стыковых матчей, а для того, чтобы обезопасить себя от вылета подопечным Владимира Слишковича необходимо чаще побеждать.

В «Оренбурге» отлично проявляет себя нападающий Хорди Томпсон, который забил 4 гола и сделал голевую передачу за 7 матчей нынешнего сезона.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 9-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе после 8-и туров. «Динамо» отстает от топ-5 в чемпионате на пять пунктов.

Команда Валерия Карпина располагается на 12-й позиции в лиге по результатам гостевых встреч, набрав лишь 1 балл из 9-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Динамо» М разгромило «Сочи» со счетом 4:0 в Кубке России, забив 3 гола уже в первом тайме. Матчем ранее команда сыграла вничью со «Спартаком» (2:2) в РПЛ.

В последних 3-х встречах чемпионата России «Динамо» по одному разу выиграло, проиграло и сыграло вничью. За этот период команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) и обыграла «Пари НН» (3:0).

Не сыграют: Артур Гомес, Чавес, Гладышев (у всех — травмы) и Майсторович (не в форме).

Состояние команды: Валерий Карпин продолжает ставить свой футбол в «Динамо» М, пока не получается стабилизировать результаты. «Бело-голубые» слишком много проигрывают.

В последних 5-и очных встречах «Динамо» 4 раза обыгрывало «Оренбург» и лишь однажды уступило. Смогут ли «бело-голубые» на сей раз набрать важные очки? Подопечные Валерия Карпина будут стараться доминировать даже в гостях.

Статистика для ставок

«Оренбург» не может победить в РПЛ на протяжении 3-х последних матчей

В последних 5-и встречах чемпионата России «Динамо» выиграло только 1 раз

«Динамо» 4 раза обыгрывало «Оренбург» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.83, победа «Оренбурга» — 4.00, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: «Динамо» сможет победить в предстоящем матче. Команда воспользуется не очень удачной игрой «Оренбурга» в РПЛ.

2.45 Победа «Динамо» М с форой (-1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Динамо» М с форой (-1) за 2.45.

Прогноз: Для победы «бело-голубым» необходимо забивать больше 1-го гола.

1.78 Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 1.78.