В субботу, 20 сентября, нижегородский «Пари НН» примет «Ахмат» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

46' Игра возобновилась...

45+4' Звучит свисток! Первый тайм окончен! «Ахмат» ведет со счетом 1:0, гол с пенальти забил Усман Ндонг! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Никита Медведев («Пари НН») сильно бьет от ворот на половину поля «Ахмата», но передача получилась безадресная.

45+2' Лечи Садулаев («Ахмат») получает мяч в центре и двигает его вперед — передача на Эгаша Касинтуру, но тот не дотягивается до мяча.

45+1' Мирослав Богосавац («Ахмат») прерывает опасную передачу от Олакунле Олусегуна («Пари НН»), но хозяева продолжают контролировать мяч.

Статистика матча 43% Владение мячом 57%

45' 4 минуты добавлено к первому тайму.

44' Г-ОООООООО-Л! «Ахмат» — 0:1! Усман Ндонг пробивает практически без разбега пряму в угол. Никита Медведев угадал направление, но дотянуться не смог!

42' Назначен пенальти в ворота «Пари НН»!

41' Пуза затянулась. Судья идет смотреть телевизор!

39' Георгий Мелкадзе («Ахмат») лежит в штрафной площади хозяев, судья слушает арбитров VAR.

37' Эгаш Касинтура («Ахмат») прорывается правым флангом, но передачу выполнить не получилось, там надежно сыграл Вадим Пигас («Пари НН»).

35' Никита Каккоев («Пари НН») получает первую желтую карточку в матче за фол на Лечи Садулаеве («Ахмат»).

32' Гиорги Шелия («Ахмат») начинает атаку гостей через пас на Максима Сидорова («Ахмат»).

30' Очередной фол в центре поля от Вадим Пигас («Пари НН») — хозяева очень много нарушают правила.

29' «Ахмат» перехватил инициативу в этом матче и проводит много времени в атаке.

27' Максим Сидоров («Ахмат») заработал штрафной у ворот хозяев — очередная подача от Лечи Садулаева («Ахмат»), но мяч летит неточно.

25' Судья назначает пенальти в ворота «Пари НН», но его подзывают к телевизору! Решение изменено — одиннадцатиметровый отменен.

24' Очередной угловой у ворот хозяев — Вадим Пигас («Пари НН») выбил мяч из под ноги Мелкадзе («Ахмат») за лицевую.

23' Вновь у мяча Лечи Садулаев («Ахмат»), удар с правой прямо в стенку.

22' Лечи Садулаев («Ахмат») лежит на газоне — штрафной в метрах 20 от ворот «Пари НН». Это может быть опасно!

20' Лечи Садулаев («Ахмат») подает в штрафную, но Вадим Пигас («Пари НН») выносит мяч в аут.

Матч Пари НН — Ахмат https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

18' Максим Шнапцев («Пари НН») в борьбе с Георгием Мелкадзе («Ахмат») выбивает мяч на угловой — стандарт у ворот хозяев.

17' Навес в штрафную хозяев поля — Олакунле Олусегун («Пари НН») выносит мяч, а дальше Хуан Боселли («Пари НН») снова фолит.

16' Перспективный штрафной у гостей: Лечи Садулаев («Ахмат») походит к мячу.

15' Эгаш Касинтура («Ахмат») бросает аут с правой бровки и отправляет Георгий Мелкадзе в атаку.

13' «Пари НН» перешел в позиционную атаку и уже минуты 4 владеет мячом.

12' Подача хозяев с углового. Падение в штрафной «Ахмата». Игроки «Пари НН» апеллируют к судье«

10' Георгий Мелкадзе (»Ахмат«) вытолкнул за лицевую линию Никиту Каккоева (»Пари НН«), нарушив правила в атаке.

08' Максим Сидоров (»Ахмат«) попал локтем в лицо Вадиму Пигасу (»Пари НН«), но желтой карточки пока нет.

07' Гиорги Шелия (»Ахмат«) начинает атаку своей команды через дальний заброс, мяч дошел до партнера, но Мирослав Богосавац (»Ахмат«) упустил его за боковую.

05' Борьба в центре поля: Свен Карич (»Пари НН«) лежит на газоне, на нем нарушили правила.

03' Олакунле Олусегун (»Пари НН«) перехватил мяч и попытался прорваться по правой бровке. но его остановил Усман Ндонг (»Ахмат«).

02' Угловой зарабатывают гости! Максим Самородов (»Ахмат«) будет его подавать.

01' Раздается свисток арбитра! Матч "Пари НН" — "Ахмат" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона "Мордовия Арена". Игра вот-вот начнется!

14:26 Сегодня в Саранске облачно, во время матча температура будет около +18℃.

14:22 Главным арбитром встречи назначен Артём Чистяков.

Вадим Пигас https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

Никита Каккоев https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

Никита Медведев https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

Свен Карич https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

Хуан Боселли https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

14:18 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

14:13 Сегодняшний матч пройдет в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", который вмещает 44 442 зрителей.

14:10 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 9-го тура российской Премьер-лиги между "Пари НН" и "Ахматом". За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

"Пари НН": Медведев Никита, Шнапцев Максим, Каккоев Никита, Карич Свен, Пигас Вадим, Ивлев Андрей, Майга Мамаду, Вешнер Тичич Лука, Олусегун Олакунле, Боселли Хуан, Лесовой Даниил.

"Ахмат": Шелия Гиорги, Сидоров Максим, Ндонг Усман, Гандри Надер, Богосавац Мирослав, Исмаэл Силва, Ибишев Турпал-Али, Самородов Максим, Касинтура Эгаш, Садулаев Лечи, Мелкадзе Георгий.

"Пари НН"

"Пари НН" неудачно выступает в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, являясь одним из аутсайдеров чемпионата. После восьми туров команда занимает предпоследнее место в таблице, имея на своем счету всего 6 очков. В последнем туре нижегородцы смогли добыть вторую победу в сезоне — виктория над "Оренбургом" со счетом 3:1.

В Кубке России у "Пари НН" также все плохо — после четырех туров предпоследнее место в таблице. Последние две игры завершились поражениями: от московского "Спартака" (0:4) и махачкалинского "Динамо" (1:2).

"Ахмат"

"Ахмат" держится в середине турнирной таблицы РПЛ, занимая 10-ю строчку с девятью набранными очками. Отметим что после неудачного старта в чемпионате, команда из Грозного начала набирать обороты и уже не проигрывает в пяти турах подряд. Последний матч в рамках Российской Премьер-лиги завершился для "зеленых" ничьей с московским "Локомотивом" (1:1).

В Кубке России "Ахмат" недавно проиграл в гостях питерскому "Зениту" со счетом 1:2. Это поражение стало третьим в данном турнире и грозненский клуб опустился на последнее четвертое место в своем квартете, но шансы на выход в плей-офф еще сохранил.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто и делают это с попеременным успехам по добыче побед. В двух последних очных противостояниях выиграл нижегородский клуб: дома (1:0) и в гостях (2:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10