20 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Ахмат». Начало встречи — 14:30 мск.

«Пари НН»

Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идет на 15-м месте в таблице РПЛ с 6 очками.

Последние матчи: в 8-м туре «Пари НН» обыграл на своем поле «Оренбург» со счетом 3:1. Первый тайм получился равным и завершился вничью (1:1), но после перерыва нижегородцы смогли додавить своего соперника. Героем встречи стал Олусегун, который забил «ножницами» и сделал голевой пас. Также дубль у Боселли.

В Кубке России было поражение от «Динамо» Махачкала (1:2), а ранее в РПЛ от «Зенита» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Эктов (з), Фаринья (з), Царукян (п), дисквалифицирован — Крашевский (з).

Состояние команды: пока «Пари НН» по праву является одной из слабейших команд чемпионата России. Особенно слабо команда играет в обороне, допуская глупейшие ошибки. Как бы не красовался в каждом интервью Алексей Шпилевский, «Пари НН» явно не хватает баланса в игре.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 9 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в игре с «Локомотивом» (1:1) грозненский клуб был близок к тому, чтобы взять три очка, но пропустил в конце встречи. В целом, игра была ничейная, поэтому команда не так сильно расстроилась.

До этого также была ничья с «Ростовом» (1:1) и поражение в Кубке России в гостях от «Зенита» (1:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: После возвращения Станислава Черчесова «Ахмат» очень здорово прибавил и теперь представляет угрозу для любого соперника. Состав у команды довольно приличный, особенно в средней и атакующей линии, есть только проблемы в обороне, где уровень футболистов гораздо ниже.

Статистика для ставок

В Кубке России-2024 обе игры остались за «Ахматом» (4:1, 2:1)

В прошлом сезоне в РПЛ «Пари НН» был оба раза сильнее (2:0, 1:0)

В позапрошлом сезоне «Ахмат» разгромил на своем поле (5:1), но уступил в гостях (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,80, а на «Ахмат» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: сейчас «Ахмат» гораздо сильнее «Пари НН», не имеет никаких проблем с составом, дал отдохнуть лидерам в Кубке России и за такой высокий коэффициент надо пробовать его победу.

2.10 Победа «Ахмата» Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: «Ахмат» победит за 2,10.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант с забитыми мячами. «Пари НН» играет с высокой линией обороны и часто пускает за спины атакующих игроков соперника. Гости тоже не отличаются крепкими тылами.

2.05 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 2,05.