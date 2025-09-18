Сарвели: Понятно, что хочется играть больше, не знаю, чего для этого не хватает

Нападающийвысказался по поводу своего игрового времени в клубе.

«Понятно, что хочется играть больше. Не знаю, чего для этого не хватает.

Слухи об уходе? Я ничего про это не знаю. У меня контракт с "Локомотивом", я продолжаю работать, тренироваться. Надеюсь, в будущем будет больше игрового времени. Знаю, что я — полезный игрок, и уже доказывал это в прошлом сезоне. Выходил, отдавал и забивал. Поэтому посмотрим», — приводит слова Сарвели «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне форвард провел 2 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.