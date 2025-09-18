ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонГлавная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Челси»
  • 23:53
    • «ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл в гостях «Аякс»
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 22:32
    • «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России, Тюкавин забил гол
    Все новости спорта

    Сарвели: Понятно, что хочется играть больше, не знаю, чего для этого не хватает

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался по поводу своего игрового времени в клубе.

    Владислав Сарвели
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Сарвели

    «Понятно, что хочется играть больше. Не знаю, чего для этого не хватает.

    Слухи об уходе? Я ничего про это не знаю. У меня контракт с "Локомотивом", я продолжаю работать, тренироваться. Надеюсь, в будущем будет больше игрового времени. Знаю, что я — полезный игрок, и уже доказывал это в прошлом сезоне. Выходил, отдавал и забивал. Поэтому посмотрим», — приводит слова Сарвели «ВсеПроСпорт».

    В текущем сезоне форвард провел 2 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синякова — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры