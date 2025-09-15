Руководство «МЮ» выразило поддерджку Амориму

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
Как информирует издание Manchester Evening News, португальский специалист сохраняет поддержку со стороны руководства макунианцев.
При этом один из представителей Аморима считает «невероятным», что положение тренера в клубе не находится под угрозой.
При Амориме «МЮ» одержал лишь 8 побед в 31 матче АПЛ (26%). По этому показателю португалец входит в тройку худших результатов среди тренеров клуба.
Сейчас «МЮ» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 4 очками. В пятом туре команда примет на «Олд Траффорд» 20 сентября «Челси».