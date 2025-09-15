1-й периодАвтомобилист — Салават ЮлаевОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    Все новости спорта

    Руководство «МЮ» выразило поддерджку Амориму

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Боссы «Манчестер Юнайтед» поддержали главного тренера Рубена Аморима, несмотря на разгромное поражение в дерби от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    Как информирует издание Manchester Evening News, португальский специалист сохраняет поддержку со стороны руководства макунианцев.

    При этом один из представителей Аморима считает «невероятным», что положение тренера в клубе не находится под угрозой.

  • «Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима
  • Гвардиола поднял себе настроение перед Лигой Чемпионов
  • Сегодня

    • При Амориме «МЮ» одержал лишь 8 побед в 31 матче АПЛ (26%). По этому показателю португалец входит в тройку худших результатов среди тренеров клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «МЮ» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 4 очками. В пятом туре команда примет на «Олд Траффорд» 20 сентября «Челси».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры